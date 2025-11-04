交通部絕非禁止長輩開車！ 陳世凱曝換照新制關鍵：許多法規、交通觀念都變了

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部明年將啟動駕訓改革多項措施，並邀請現齡71歲的資深藝人沈文程擔任政策代言人。交通部長陳世凱今（14）日表示，並非是要剝奪長輩開車全力，而是讓長輩能更安心地開車或騎車，家人也會比較放心。

交通部明年將啟動駕訓改革多項措施，並邀請現齡71歲的資深藝人沈文程擔任政策代言人，交通部長陳世凱化身司機。（圖／記者盧逸峰攝）

陳世凱說明，並非是年滿70歲就要禁止開車，而是透過換照服務，由專業醫師檢驗身體狀況，也提供免費的交通安全課程服務，因為很多人20歲就考到駕照，已經過了50年，很多標線、法規及交通觀念都以不同，所以是透過課程更新交通觀念，確認「身體」和「交通觀念」的軟硬體都沒問題，就能持駕照安心開車。

廣告 廣告

為了讓社會各界更了解新制的推動背景及醫學依據，交通部在今年在6-8月間，積極走入民間，在全國20縣市，共計22處的廟口辦理「換照保平安」宣講，累積超過3千位長者們了解這項政策。

台灣已進入超高齡社會，待明年新制上路後，公路局統計將有約128萬人須換發駕照，其中70至74歲高齡駕駛有110萬人，75歲以上高齡駕駛則有18.8萬人，同時設有緩衝期，讓長者逐漸熟悉新規定。

交通部邀請現齡71歲的資深藝人沈文程擔任政策代言人。（圖／記者盧逸峰攝）

接下來自11月中旬起，於全國辦理7場「高齡換照講座—醫師出任務」系列活動，邀請凱旋醫院黃敏偉副院長、台中榮總精神部侯伯勳主任等專業醫師，地點包括臺中、南投、新竹市、屏東、高雄及彰化等地。講座將以醫學角度說明高齡者身體機能退化對駕駛安全的影響、慢性病與藥物交互作用的潛在風險，並由監理人員現場解說明年新制內容，協助長者瞭解換照流程與注意事項。

交通部強調，本次新制推動的目的在於關懷高齡駕駛安全，而非限制長者開車權利。依新制規定：滿70歲長者，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲長者，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，方可換發有效3年的駕照。



更多FTNN新聞網報導

交通部啟動駕訓改革！明年起滿70歲長輩需換照 「參與過越戰」的沈文程成宣導代言人

三峽翁釀3死12傷掀駕訓改革聲浪！交通部今公布「分階段推動改革」 精神醫現身說法：高齡者判斷力、認知力都會退化

張善政、陳世凱同台！國道2號大竹交流道改善工程今動土 有望大幅減緩塞車亂象

