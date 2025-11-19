交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】

交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。

武陵農場梅櫻盛放美景（圖片來源：Getty Creative）

十大觀光亮點獎名單：

「十大觀光亮點獎」由國立故宮博物院、日月潭月牙灣、二延平步道等指標性景點榮獲，展現臺灣擁有壯闊的山海美景，更兼具人文歷史之美的深厚底蘊。

交通部觀光署十大觀光亮點獎（圖片來源：交通部觀光署）

北投溫泉區泛指地熱谷、龍鳳、鳳凰、湖山里、行義路等十餘處。而狹義的「北投溫泉區」主要是指環繞「北投公園」四周的中山路、光明路、新民路、泉源路一帶，此地溫泉旅館規模較大、數量最為集中，自然人文資源也最豐富。

◆交通資訊：

大眾運輸：

-捷運淡水線於北投站下車換乘新北投支線，於新北投站下車，往中山路步行約5分鐘即可到達。

-搭乘公車216區、218、218區、承德幹線、小6、小7、小9於新北投站或北投公園站下車，往中山路步行約5分鐘即可到達。

自行開車：沿國道一號前往洲美快速道路，往北投方向自大業路出口下交流道至大業路底

地熱谷是北投溫泉的源頭之一（圖片來源：Getty Creative）

國立故宮博物院中國宮殿式的建築，一至三樓為展覽陳列空間，四樓為休憩茶座「三希堂」。藏有全世界最多的中華藝術寶藏，收藏品主要承襲自宋、元、明、清四朝，幾乎涵蓋了整部五千年的中國歷史，數量近70萬件。

◆地址：台北市士林區至善路二段221號

◆交通資訊：

大眾運輸：捷運士林站轉搭公車紅30至故宮博物院站

自行開車：國道1號-圓山交流道下-濱江街-大直橋-北安路-自強隧道-故宮路-至善路二段

國立故宮博物院（圖片來源：Getty Creative）

國立自然科學博物館簡稱科博館，為國家設立的第一座科學博物館，主要展示區分為六大區塊，包括太空劇場、科學中心、生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳、植物園等。

◆地址：台中市北區館前路一號

◆交通資訊：

大眾運輸：

-高鐵台中站由出口6至第13月台，搭乘高鐵快捷公車159號至「植物園(西屯路)」站下車

-台中捷運綠線至「市政府」站下車，再轉搭市區公車（路線號次請參考：300、301、302、302延、303、304、305、306、307、308、308副、308副繞、309、310、324、324區、328、328繞、310區1、310區2、305W、306W、307副、306繞、305E、306E），至「科博館(專用道)」站下車

自行開車：

-國道1號台中交流道(178台中)下，往台中市方向順臺灣大道

國立自然科學博物館（圖片來源：Getty Creative）

武陵農場是臺灣著名避暑勝地，四季景緻以春花、夏果、秋楓、冬雪著稱，天然地景奇特，以七家灣文化遺址及國寶魚櫻花鉤吻鮭最為珍稀。武陵農場擁有豐厚的自然資源，有許多特有生物，鳥相也相當豐富。

◆地址：台中市和平區武陵路3號

◆交通資訊：

大眾運輸：國光客運1751、1764

自行開車：

-國道五號(雪山隧道) →宜蘭→員山(台七線)→棲蘭(台七甲線)→南山→武陵農場

-國道六號（或中投快速道路）→埔里→霧社→合歡山→梨山→武陵

武陵農場梅櫻盛放美景（圖片來源：Getty Creative）

自向山遊客中心往南月潭區域，這裡有月潭自行車道，沿途生態、林相豐富、天氣晴朗時還可眺望遠方的慈恩塔，十分適合騎乘或步行於此。每年暑假舉辦的全國划船錦標活動，就是在日月潭月牙灣水域進行。

◆交通資訊：

大眾運輸：

-高鐵台中站5號出口3號公車月台轉搭6670台灣好行日月潭線

-台中火車站轉搭6670台灣好行日月潭線

-臺北轉運站搭國光客運1833

自行開車：

-國道3號→霧峰系統交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接省道台14線往埔里）→埔里（接省道台21 線）→魚池→日月潭

-國道1號→彰化系統（國道3號）南下→霧峰系統交流道（國道6號）→愛蘭交流道下（接省道台14線往埔里）→埔里（接省道台21線）→魚池→日月潭

日月潭向山懸臂式觀景台（圖片來源：Getty Creative）

二延平步道，位於海拔約1250公尺山區，以茶園、雲海與日落美景聞名，步道視野遼闊，可遠眺嘉南平原與玉山群峰，是體驗阿里山山林氣韻的最佳路線。

◆地址：台18線阿里山公路52.8公里處

◆交通資訊：

大眾運輸：搭乘嘉義客運嘉義－達邦線、嘉義－奮起湖線或嘉義－阿里山線，於鞍頂站下車，步行約300公尺至登山口

自行開車：國道三號中埔交流道→台18線往阿里山→台18線(阿里山公路)52.8K

二延平步道雲海美景（圖片來源：Getty Creative）

緊鄰曾文水庫的「漂流木小提琴村」，將大雨沖刷的漂流木化為悠揚琴聲，打造全臺獨有音樂主題村，能沉浸於獨特提琴旅程，從參觀提琴展示館、探訪湖畔小提琴島、參與職人製琴工坊、體驗拉奏樂趣與DIY彩繪提琴時鐘，甚至於水庫遊艇上同步聆聽現場演奏。

◆地址：嘉義縣大埔鄉和平村雙溪100號

◆交通資訊：

大眾運輸：善化火車站步行到善化轉運站，轉搭大台南公車（興南客運）→搭乘橘幹線→至「興南客運玉井站」下車→轉乘綠24→前往曾文水庫風景區

自行開車：官田系統出口下交流道，走北門玉井線 →台84線，朝台3線前進 →沿台3線前往曾文水庫

曾文水庫漂流木提琴村（圖片來源：嘉義縣文化觀光局）

馬祖北竿芹壁聚落具有地中海風情的最美石頭屋聚落，是馬祖列島中保存最完整、最具代表性的傳統閩東建築之一，因此深受國內外建築、文化和藝術界的喜愛，轉變成民宿和藝文空間，讓石頭屋重新展現昔日的多樣風貌。

◆交通資訊：搭乘台灣好行221北竿戰爭和平公園線或222北竿戰爭和平公園線至芹壁站

馬祖芹壁部落（圖片來源：Getty Creative）

經武酒窖為1983年完工的軍事坑道，坑道地質為堅硬花崗岩，具備天然穩定的溫溼度條件，是理想的儲酒空間。金門高粱酒在此靜置熟成，歷經時間淬鍊，展現香、醇、甘、冽的獨特風味，可透過導覽深入了解釀酒文化，並現場品飲原漿酒、陳年高粱與創意特調。

◆地址：金門縣金湖鎮夏興200號

◆交通資訊：租賃汽機車前往較為方便

七美嶼為澎湖最南方的島嶼，近年背包族及深度旅遊的風行，已成生態體驗、追求浪漫、紓解壓力最佳的旅遊地點之一。觀光據點如七美人塚、望夫石、月鯉灣、大獅風景區、牛坶坪、小臺灣、雙心石滬、七美遊客中心等。

◆交通資訊：澎湖巿區南海遊艇碼頭（新營路25號）搭乘車管處交通船或民營快艇(僅旺季行駛)前往

七美雙心石滬（圖片來源：Getty Creative）

