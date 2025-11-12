交通部運研所：桃園機場具北美航線轉運優勢

（中央社記者余曉涵台北12日電）全球航空客運市場大致恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。交通部運研所今天說，以亞太機場往北美機場數據來看，桃園機場於北美航線轉運市場具有優勢。

為了解疫後東南亞旅次經桃園、東京成田、東京羽田、香港、仁川、上海浦東等亞太機場中轉前往北美情形，交通部運輸研究所今天舉行座談會，邀請專家學者、交通部航政司、民航局、桃園機場公司、航空公司、航空商業同業公會、大專院校交通相關科系所等共29名共同參與討論。

運研所發布新聞稿表示，2024年桃園機場與北美間可直接連結航點包括洛杉磯、舊金山、安大略、西雅圖、芝加哥、休士頓、紐約、溫哥華、多倫多。

運研所表示，依據空運資料庫蒐集旅客路徑資料，亞太機場向北美的轉運總量部分，以舊金山航線220萬人次最多，其後依序為洛杉磯有216萬人次、紐約有151萬人次、溫哥華103萬人次、多倫多88萬人次、芝加哥85萬人次、西雅圖84萬人次、休士頓30萬人次、安大略4.8萬人次。

運研所說，其中桃園機場以往舊金山航線轉運旅客量最高，為所有航線之冠，東京羽田機場以往洛杉磯、芝加哥航線最多，仁川機場以往紐約、西雅圖航線最多，香港機場以往溫哥華、多倫多航線最高。

若以轉運旅次占比看，仁川機場占比23.6%最高，桃園機場22.1%居次，其後依序為東京羽田機場、香港機場、東京成田機場、上海浦東機場，運研所指出，顯示桃園機場於北美轉運市場具轉運優勢。（編輯：林恕暉）1141112