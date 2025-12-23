交通部邀吳念庭父子當「道安代言人」 吳念庭以三振比喻行人安全：不專心就沒下次了

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部公路局與台鐵公司今（23）日舉辦「強化路口安全宣導代言人暨影片發布記者會」，並邀請今年中華職棒打擊王、台鋼雄鷹隊球星吳念庭以及棒球名將吳復連父子檔，擔任路口交通安全大使，向大眾宣導「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」道安意識，兩人也分享各自對於道路安全的看法。

吳念庭認為，上場打擊若被三振還有下次機會，但不專心過馬路可能就沒有下次了！（圖／記者盧逸峰攝）

吳復連提醒大眾，過馬路一定要專心，不要邊滑手機邊過馬路；吳念庭更以打擊被三振的情境來生動比喻，他認為，上場打擊若被三振還有下次機會，但不專心過馬路可能就沒有下次了！

記者會知名體育主播擔任主持人、還邀請台鋼雄鷹啦啦隊暖場表演，並播出由吳復連、吳念庭父子合作演出的安全宣導影片及拍攝花絮。影片透過父子兩人的對話，談到當爸爸之後更加注意道路安全，無論是開車、走路都更專注路況，看見有行人在行穿線上會主動停讓，穿越路口也會避免低頭看手機，會依號誌通過馬路，傳遞「專心」重要性。

吳復連、吳念庭父子分享拍攝廣告心得；吳復連以守備比喻過馬路，表示行人到路口應左右查看，避免低頭滑手機；吳念庭說無論在球場或生活中，「專心」都是關鍵，每個用路人都有自己的用路目的，但都在共同的道路環境中，彼此都需要互相尊重，因為平安回家，比任何全壘打都重要。

（圖／記者盧逸峰攝）

公路局長林福山強調，守護路口安全不只是遵守交通規則，更是每一個駕駛人與行人須共同保護彼此的責任與默契，這次與吳復連、吳念庭父子合作，期盼透過球星代言與拉拉隊應援形式，並在台北、高雄進行快閃活動，將「用路風險」轉化為人人可以理解並會注意落實實踐的行動守則。

