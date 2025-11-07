交通部長陳世凱考察彰化 縣府請求打造安全便捷交通網

交通部長陳世凱抵彰化縣考察，彰化縣政府建請盡快撥付補助款，打造安全便捷交通網。（圖：李河錫攝）

立法院交委會再度考察彰化縣田中、社頭、埔心與鹿港等4鄉鎮交通建設，縣長王惠美會同立委陳素月考察時強調，除鹿港鎮「頂草路四段」改善工程外，其他4案都是「校園周邊道路」，為護廣大學生與民眾安全，籲請交通部長陳世凱能全數補助，共計約1億2千多萬經費，為鄉親打造安全便捷的交通路網。（李河錫報導）

立法院交通委員會，在立委陳素月安排下，再度邀請交通部長陳世凱，考察彰化縣各鄉鎮的交通建設；會同勘查的縣長王惠美，感謝交通委員會前來彰化各地會勘，其中有4個「校園周邊道路」提案，是縣府長期向公路局所爭取「永續提升人行安全計畫」補助案，包括田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小與湳雅國小以及埔心鄉梧鳳國小，總經費為5,345萬；先前陳世凱部長已經允諾提撥補助；至於第5案、「鹿港鎮頂草路4段瓶頸路段」改善工程，則是「草港國小」通往「頂番婆」的重要幹道，車輛多、路況卻不佳，地方引頸期盼能盡早拓寬、改灣取直，總經費為7千萬元，也希望交通部一併考量盡速核撥，來造福鄉里。

陳世凱部長雖然當場允諾，但也建議能夠「分期、分段」辦理，後續縣府將依審查委員意見修正計畫內容，並籌措縣府配合款，送交縣議會審議，盡速來完善各地交通安全路網。