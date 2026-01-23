▲交通部長陳世凱走入夜市，攜手藝人與民眾零距離互動宣導道路安全。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部23日晚間於人潮絡繹不絕的台中大慶夜市舉辦「交通安全作伙行 部長陪你踅夜市開講」宣導活動，透過貼近民眾生活、走入在地場域的方式，向民眾說明高齡換照新制與正確用路觀念。交通部長陳世凱親自出席，並邀請高齡換照新制代言人沈文程及交通安全宣導大使王彩樺一同參與，與民眾零距離互動宣導，吸引逾千人到場共襄盛舉，現場座無虛席、氣氛熱絡。

▲交通部長陳世凱走入夜市，攜手藝人與民眾零距離互動宣導道路安全。

廣告 廣告

活動以夜市快閃形式進行，民眾在享受美食、逛夜市的同時，也能在沈文程與王彩樺的歌聲與互動中，輕鬆了解正確的交通安全觀念，讓交通安全宣導更貼近生活、深入人心。

▲交通部長陳世凱走入夜市，攜手藝人與民眾零距離互動宣導道路安全。

陳世凱部長表示，夜市不僅是民眾吃東西、逛街的場所，更是生活的一部分，因此交通部選擇走進夜市、貼近人民，希望與大家「作伙走、作伙聽、作伙把安全記在心肝底」，同時提醒用路人常見的道路風險。他也特別呼籲年滿70歲的長輩注意，今年5月高齡換照新制即將上路，記得前往監理機關辦理換照。

▲交通部長陳世凱走入夜市，攜手藝人與民眾零距離互動宣導道路安全。

陳部長進一步指出，臺灣已正式邁入超高齡社會，對長者而言，駕車不僅是交通工具，更是維持生活自主與社會參與的重要方式。交通部因此與醫師團隊合作，協助長輩了解自身身體狀況，並規劃交通講習與危險感知體驗課程，讓擁有多年駕駛經驗的長者，能更新對交通環境與法規的認知。同時推動「駕照分級管理制度」，讓制度更具彈性與溫度，貼近長者實際需求，兼顧行車安全與生活便利。

活動中，高齡換照新制代言人沈文程以溫暖、幽默且親切的方式，向現場民眾說明換照新制重點，並關心長者及其家庭的用路安全。他表示，將親自安排時間換發駕照，以實際行動支持高齡換照政策，並強調換照制度不是限制，更不是收回駕照，而是保障與守護，讓長輩開車更安心、家人更放心。

交通安全宣導大使王彩樺則以生動活潑的方式，結合日常生活情境，向駕駛宣導避免分心與疲勞駕駛、拒絕酒後駕車、不闖紅燈及停讓行人等重要觀念，同時提醒行人過馬路時務必專心、暫時放下手機，依照號誌與標線行走斑馬線，避免違規穿越馬路。她強調，每一個小小的守法行為，都是守護自己與他人安全的重要關鍵。

今晚活動也特別安排陳世凱部長與沈文程、王彩樺一同進行夜市巡禮，與攤商及民眾熱情互動。沈文程現場獻唱，王彩樺則與三太子同台表演，祈求大家行車平安，並穿插有獎徵答活動，吸引民眾踴躍參與，現場笑聲不斷、熱鬧非凡。