交通部預告修訂《鐵路法》 月台嬉鬧、跨黃線最高罰7500元

交通部為全面提升鐵道運輸安全，近日預告修正《鐵路法》，針對民眾於月台、列車及車站常見的危險行為增訂罰則。其中包括 跨越月台黃色警戒線、在月台嬉戲追逐、電扶梯逆向奔跑、妨礙車門或月台門關閉、逃票 等行為，未來皆可處 1,500 至 7,500 元 罰鍰；若經勸導仍不改善，更可「加倍處罰」。

台鐵、高鐵近年皆出現落軌等意外，現行法規雖可處罰「入侵軌道」，卻對跨越月台黃線無法可罰。此次修法特別補上漏洞，跨越月台黃色警戒線罰1500～7500元，月台嬉戲、追逐，不聽勸阻者同樣罰1500～7500元；電扶梯逆向行走、奔跑可開罰1500～7500元。

未來乘客若搭乘台鐵、高鐵等鐵路機構列車，有下列行為者，也將面臨 最高 7,500 元 罰鍰，包括妨礙車門、月台門關閉、擅自開啟車門、未依驗票方式出入閘門（包含逃票），以及在車廂或站區擅自設攤、搭棚架、擺筵席，或是非乘車目的長時間逗留站區造成阻礙；未依規定攜帶動物、破壞設備等行為。

此外，若在列車行駛中攀附、跳車，或經勸導仍不改善，依法可加倍裁罰。修法亦新增關鍵條文，若鐵路列車駕駛施用毒品，交通部鐵道局可直接廢止其駕駛執照，以確保行車與乘客安全。

針對部分地區私設平交道的情況，修法也加重罰鍰，現行罰則原為1000～5000元，修正後變成3萬～15萬元，並責令拆除。調整理由包括貨幣換算與現行經濟環境變動。

鐵道局說明，《鐵路法》修正草案自12月5日起預告60天，期間將蒐集各界意見，邀集學者專家審查後，送行政院核定，再送立法院審議，正式上路時間將視立法進度而定。

