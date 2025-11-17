交通部預告外送運價公式！最快明年2月過關

交通部17日再次預告外送運價公式修法，預告期60天。（本報系資料照）

外送平台運價公式出爐，交通部近日預告《汽車運輸業客貨運運價準則》與《汽車運輸業管理規則》修正草案，明定機車外送業適用的新運價公式，並建立審核與揭露機制。法規預告期為60天，最快明年2月完成，屆時將啟動五方協商，討論各地實際運價。

交通部去年10月首次預告外送運價修法，因爭議大延遲至今。交通部說明，過去貨運業的運價是以「延噸公里」方式計算，適用於貨車運送，但不符合機車外送實際情況，因此這次修正，特別針對機車外送訂出獨立的計算架構。依草案新增條文，機車外送的「每單公里基本運價」將依公式計算：每車公里合理成本乘以（1加上合理經營報酬率），再除以平均每車公里接單數，並可加計等待費、樓層費、夜間與春節加成費等項目。

廣告 廣告

依規定，機車貨運業基本運價將由地方同業公會及外送員工會共同擬訂，報交通部核定後，再會商地方政府因地制宜調整。未來各區將依生活圈劃分，北中南東可分區訂定基本運價，以反映不同地區的營運成本。交通部強調，跨區配送不會依縣市邊界區分，而會以生活圈為基礎，由公路局再行釐清。

另在《管理規則》修正部分，外送貨運業者未來訂定運費，必須在核定的運價範圍內，報請主管機關備查，並經專業機構測試確認未超過上限後方能實施。業者還須公開揭示運費、保存資料至少兩年，並提供主管機關查詢與下載，確保費率透明化。若配送目的地變更導致運費異動，也須即時揭露新金額。

交通部指出，這次公告僅針對「公式」本身，說明計算結構與參數，並非直接訂出價格，「一單60元」等數字說法都是外送員自行試算，目前尚未進入具體定價階段。等公式確立後，公路局將啟動五方協商，邀集中央政府、地方政府、平台業者、外送員工會及消費者團體共同討論，確定各地運價。

目前政策原則為「有上限、無下限」，政府僅設定最高可收費標準，業者仍可依市場機制提供折扣或免運優惠。交通部也澄清，運價公式僅供勞動部討論薪資時參考，並不等於外送員的實際收入，後者仍涉及平台對商家的上架費與抽成等多重成本結構。

交通部強調，上次公告後各界意見分歧，因此這次重新預告，程序更為嚴謹，確保外送運價制定過程公開透明，並讓各方充分參與，建立兼顧消費者權益與外送員勞動保障的合理制度。

更多中時新聞網報導

工時世界第5多 勞團促特休變革

陳美鳳離婚過來人 快刀斬亂麻

吳宗憲羅志祥 鄰居兼球友私交好