交通部：公路客運基本運價估5月達調漲門檻

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（中央社記者余曉涵台北15日電）中東戰火推升油價飆漲，交通部表示，公路客運預計在5月基本運價會達到調漲門檻，5月到12月估將補貼1.2億元，計程車部分若照過去補助金額，估經費約15億元；但票價不會調整。

立法院交通委員會今天邀請交通部部長陳世凱等人，就「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告，並備質詢。

依據交通部提出的業務報告，根據「公路汽車客運路線費率臨時調整機制」，若柴油價格達基本運價調漲門檻且業者提出申請時，公路局將依相關程序辦理臨時調整機制。

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交通部指出，3月份柴油加權平均價格新台幣28.31元，尚未達公路客運運價調漲門檻，票價維持不變。

交通部公路局長林福山表示，根據調整機制，只要超過29.6元，就要啟動調整機制，預估4月份的平均價格達標，業者有提申請，5月就會公告；預估5月到12月在公路客運的補助經費為1.2億元。

民主進步黨立法委員李昆澤關心計程車是否也會納入公共運輸的油價補貼；對此，交通部長陳世凱說，公共運輸包含計程車的補貼都在研議中，計程車部分若按照過去補助每公升5元計算，每月約需要1.9億元，5月到12月經費預估15億元。

國民黨立委洪孟楷則詢問，是否即便戰事延燒，國內公共運輸都不會調漲？陳世凱回應，依照行政院要求和指示，整體國內公共運輸票價都不會調整；目前規劃如果到明年底總經費需要85億元，油價調漲是請中油公司先行吸收，後續交通部將編列預算還給中油。（編輯：吳素柔）1150415