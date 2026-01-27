交通部「資位制人員」年資22年也無法升遷 立法院完成修法解套了！

立法院今（27）日院會三讀通過《交通部高速公路局組織法》第七條及《交通部航港局組織法》第六條條文修正草案，刪除限制資位制人員陞遷與調任的相關規定，為長期卡關的人事制度鬆綁，有助穩定交通體系關鍵人力。此次修法由民進黨立委李昆澤等人提出。

立法院長韓國瑜宣布《交通部高速公路局組織法》修正案三讀通過。（圖／國會頻道）

針對《交通部公路局組織法》第七條修正部分，立法院通過調整第一項第一款及第二款內容。交通部公路局統計顯示，截至114年7月31日止，公路局及所屬機關尚有423名資位制人員，若依現行規定均不得陞遷，對人員權益與組織運作影響重大。這些人員平均年資達22年，屬公務體系關鍵人力，若持續凍結陞遷恐造成未來人力銜接斷層。

廣告 廣告

此次修法刪除須「留任原敘定資位同序列或較低序列職務至離職時為止」的限制，明定資位制人員得調任公路局及所屬機關其他職務，以利人力運用。在《交通部高速公路局組織法》第七條部分，立法院同樣修正第一項第一款及第二款內容。高速公路局統計，截至114年7月31日止仍有57名資位制人員，若未修法將全面無法升遷，平均年資高達24年。

交通部。（圖／資料照）

修法刪除相關升遷限制後，資位制人員可持續適用原法令，並得調任高速公路局及所屬機關其他職務，避免組織專業斷層。至於《交通部航港局組織法》第六條修正，則調整第一項第一款及第二款，並一併修正第二項、第三項及第六項條文。依現行規定，資位制人員自本法施行滿六年、亦即118年9月15日後，須留任原敘定資位同序列或較低序列職務至離職，不得再行陞遷。

航港局統計，截至114年7月31日尚有108名資位制人員，平均年資約22年，若制度不修正未來將全面喪失陞遷機會，對航港局人力穩定與專業傳承衝擊甚鉅。此次修法同樣刪除相關限制，回歸彈性調任與人力運用機制。三項修法皆著眼於保障資位制人員權益、維持交通體系專業能量，並避免因制度僵化導致關鍵人力流失。相關修正完成後，將有助於交通部所屬機關在人力調度、組織運作及世代交接上更具彈性。

延伸閱讀

納稅錢哪裡去了？民進黨執政10年創設行政法人大公開

民眾黨自提軍購條例 國防部4點批評：以政治宣示取代專業審查

立院將休會總預算仍卡關 國民黨轟：政院可動支3兆卓榮泰卻裝窮賣慘