交通部：馬太鞍溪鋼便橋進度超前 明年1月底前搶通

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部公路局今天(3日)說明，花蓮馬太鞍溪鋼便橋仍在積極搶通中，施工進度超前進行，以明年1月底前搶通鋼便橋為目標。

交通部次長陳彥伯昨天晚間視察馬太鞍溪橋鋼便橋工程，統計到昨天止，鋼便橋搶災最新進度已完成覆工板鋪設560公尺、河床區域鋼立柱計39墩，已完成37.5墩，施工進度已超前，原本預定要達到41.3%，但實際已達48.54%。

鋼便橋進度部分，預計要立柱72墩，目前已完成53.5墩，河床上僅餘1.5墩未打設。立柱帽梁及繫梁72墩，已完成47墩。鋼便橋覆工鈑71跨，已完成45跨。之後要接續進行既有路面銜接段及提升通行品質路面工作，包括點焊鋼絲網混凝土及AC路面。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

