交通部：114年1-10月整體死亡自108年以來同期最低

交通部政務次長陳彥伯表示，114年1到10月道路交通事故整體死亡人數為自108年以來同期最低，行人死亡人數更降至97年以來歷史最低。（攝影／鄭國強）

交通部今（20）日召開道安記者會，交通部政務次長陳彥伯表示，114年1到10月道路交通事故整體死亡人數為自108年以來同期最低，行人死亡人數更降至97年以來歷史最低。依據交通部統計，114年1-10月死亡人數為2,338人（比113年同期減少96人，-3.9%；比112年同期減少177人，-7.0%），呈現持續下降趨勢。

另各項重要指標與112年同期相比，酒駕防制成效最為顯著，減少90人（-41.5%），為各項數據降幅最大者；其餘包括機車減少169人（-10.6%）、高齡者減少31人（-3.0%）、兒少減少14人（-20.9%）及行人減少9人（-3.0%），均呈現下降情形，顯見道安政策推動已發揮成效。

酒駕防制成效最為顯著，死亡減少90人

另在縣市部分，114年1-10月30日整體死亡人數，臺南市較113年同期增加25人最多，與112年同期相比則以嘉義市增加13人最多；行人部分，與113年同期比較以臺中市行人死亡增加9人最多，另與112年同期比較則以高雄市行人死亡增加13人最多。114年1-10月整體每十萬人死亡以屏東縣、雲林縣、嘉義縣較多，行人每十萬人死亡以嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣為前四高。

為加速完成行人交通安全設施，交通部、內政部與各地方政府共同合作，截至114年11月路口行人安全設施改善已完成2,409處(目標1,316處)；改善人行道已完成281.6公里(目標120.75公里)；校園周邊道路改善已完成261處(目標159處)；減少路側障礙物已完成937處(目標703處)。此外，公路局亦已於去(114)年底前，全數完成省道路口改善、省道路口照明強化、省道人行道新增及改善、省道減少路側障礙物、行人早開時相、行人專用時相及行人穿越道退縮等工作，增進完善的人本交通環境與安全性。後續交通部將持續攜手地方政府，積極落實改善道路交通安全之各項工作。

