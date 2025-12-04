交通部：TPASS滿意度8成5 每月逾98萬人常態使用

記者郭曉蓓／臺北報導

交通部今（4）日至行政院會報告「TPASS政策執行成果及後續推動計畫」指出，交通部為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則依既有回饋條件計算回饋金額。

交通部表示，TPASS政策上路後民眾使用非常熱烈，每月平均約有98.2萬人常態使用TPASS，包含TPASS行政院通勤月票68.8萬人及TPASS 2.0公共運輸常客優惠29.4萬人，有效帶動整體公共運輸運量成長，民國113年全國公共運輸運量較111年成長27.4%，政策滿意度高達85%。

交通部說明，TPASS政策是為振興公共運輸市場及減輕民眾通勤通學交通負擔，自112年7月起推動TPASS行政院通勤月票，目前全國已有20個縣市推動29種方案，經統計至今年10月，已累計有1,913.3萬人次加值購買，並有14.56億人次使用定期票搭乘公共運輸；為嘉惠公共運輸使用次數較少或跨生活圈使用族群，今年2月再推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，統計至11月已有29.4萬人記名登錄，累計回饋金額達4,375萬元。

交通部指出，為擴大照顧中長途國道客運使用族群，今年12月1日起再升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，針對91條中長途國道客運路線（西部70公里以上及東部國道客運路線）推出2次以上即有常客優惠。行政院也已核定115年－118年的新一期TPASS計畫，115年預算75.2億元已送立法院審查，希望立法院能共同支持通過預算，以持續協助減輕民眾日常交通負擔。

行政院長卓榮泰聽取報告後指示，請交通部積極爭取立法院支持相關政策及預算，更要加強與各縣市政府合作，持續推動這項對環境有利、人民有感的政策，並滾動檢討執行成效及推動策略，以擴大政策客群及鼓勵更多民眾使用公共運輸，以達到國家淨零減碳的目標。