交通部572億建設商港 拚貨櫃量1550萬TEU

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▲中油公司興建「洲際液化天然氣接收站(七接)」；圖為高雄港洲際二期示意圖（圖／港務公司提供）

[NOWNEWS今日新聞] 交通部規劃未來5年（116~120）投入572億元建設商港，目標打造智慧、永續且具國際競爭力的臺灣港群，並朝下一個海運黃金十年邁進。同時，航政司預估120年底港群整體貨櫃量將達1,550萬TEU，國際航線客運量則可達140萬人次。

預算中，477億元用在推動基隆港、臺北港、臺中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港等7大國際商港建設；95億元用於推動布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港等4處國內商港。

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7國際商港目標：永續、智慧升級，成為多元且具新價值

國際商港發展有三大方向分別為：第一項「強化核心貨櫃樞紐」擴增貨櫃樞紐處理能量，進行高雄港第三及第五貨櫃中心升級計畫，預計116年及118年可分別提供1.8萬TEU及2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊。

第二項「活絡港市水岸觀光」為配合基隆郵輪產業蓬勃發展，透過威海營區土地釋出辦理BOT招商，引進複合型商場，並串聯基隆港東4、東5碼頭後線開發，形成水岸休憩廊帶。

第三項「打造智慧永續綠港」：辦理臺北港、臺中港及高雄港圍堤造地工程，作為生質燃油、LNG、甲醇、氫、氨等新能源發展用地，同時積極導入AI及智慧科技應用服務，提升港口營運管理效率。

4國內商港目標：維護客貨運機能、滿足民生需求及輔助觀光發展

國內商港同樣也有三大發展重點，第一項「打造國際水岸灣區」配合澎湖金龍頭營區搬遷後釋出土地進行招商開發，結合市區商業、歷史文化、海岸觀光及港務航運等多元性用途，引進旅宿、餐飲、市集、藝文及海上遊憩等營運項目。

第二項「優化離島客運服務」推動澎湖馬公、龍門尖山港區及馬祖猛澳、青帆港區浮動客運碼頭新建工程，提供旅客貼心及安全搭船環境。第三項「擴增貨運設施量能」增建金門料羅港區、澎湖龍門尖山港區、布袋港等貨運碼頭，滿足離島地區貨物運輸需求。預估120年底國內商港整體客運量可達530萬人次，貨運量將達530萬公噸。

交通部常務次長林國顯115年2、3月召開2次跨部會會議，並將各部會意見整合納入計畫中，交通部並已在115年5月底將計畫陳報行政院，後續俟行政院核定後，將積極推動國際與國內商港各項港埠建設。

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