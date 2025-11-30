交通部TPASS2.0+回饋國道常客 和欣加碼台南–台北僅235元

〔記者王俊忠／台南報導〕交通部為鼓勵民眾使用公共運輸並減輕交通費負擔，推出「TPASS 2.0+」常客優惠升級，台南和欣客運配合加碼，除了交通部針對常客新增「中長途國道回饋」，和欣再疊加政府連假6折優惠，舉例和欣台南到台北單趟只要235元，不到高鐵1350元的2折，「有如打到骨折」，和欣平均1月運量約22萬人次，此加碼方案預估可增加5%運量。

和欣客運配合交通部利用週休假期在台南轉運站舉行快閃宣傳。嘉義區監理所副所長林衣婕表示，此次TPASS 2.0+公共運輸常客優惠措施，新增中長途國道回饋，針對持電子票證或使用電子支付、每月搭中長途國道路線2次以上者，票價打86折；每月搭4次以上者，票價更打到7折，是國道常客的福音。

南市府交通局長王銘德說，感謝交通部推出TPASS優惠政策，在台南只要搭境內大台南公車(含都會公車、生活公車、厝邊公車、高鐵接駁車、觀光公車與小黃公車等)、台鐵，都適用TPASS 2.0常客優惠；此次加碼中長途國道回饋，讓常搭國道客運的學生、民眾更有感。

和欣客運總經理楊尚書也說，有TPASS 2.0+常客回饋，若再疊加政府連假6折優惠，和欣台南到台北單趟只要235元；此外，和欣也從12月1日至14日推出限時狂送優惠，符合TPASS 2.0+常客優惠(每月搭國道中長途4次以上)，加碼和欣會員使用電子支付或電子票證購買上述活動期間車票，完成搭車後隔天就送50元電子折價券，以台南到台中為例，票價可降到111元，是超級便宜。

和欣客運並限時於11月30日至12月1日，在台北轉運站、台中朝馬站、台南轉運站與高雄建國站等站設攤，民眾只要在服務櫃台完成以電子票證或電子支付登錄TPASS 2.0+國道客運常客優惠活動，即可獲得100元折價券，領取後可馬上購票折抵。

