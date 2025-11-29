（圖／本報系資料照）

藝人陳為民批判測速照相密度高是「國恥」，話題燒進國會，藍委廖先翔為此與交通部激辯，稱測速會導致駕駛分心，中央不該讓地方任意設置。你來我往，焦點全放在測速是否減量；然而，這場爭論是本末倒置：真正的國恥，非測速太多，而是台灣至今仍沒有嚴格的駕駛人篩選與汰除制度。

台灣交通險惡聞名國際，主事者們卻尸位素餐，若願意自己上路兜個幾天，應當會有兩種感受：一，太多駕駛缺乏風險意識；二，不適合上路的人卻能在馬路橫衝直撞。追根究柢，就是考照制度太鬆、汰除機制太弱。

現行考照是「背題就能上路」的測驗，駕照則是「合法上路學開車」的門票，因而有太多人糊里糊塗拿到駕照後，把不讓行人、蛇行狂飆等高風險行為視為日常，頂多繳幾張罰單，而不是被迫退出駕駛席。

前端把關鬆散、後端汰除無力，這時有人喊出拆測速、提速限，不啻是以去脈絡化方式簡化結構性弊病。在制度改革前，測速實為不得不的補破網工具；只要駕駛素質依然普遍不足、只要違規成本依然偏低，就不能輕忽透過加強取締所帶來的嚇阻效果。

這並不表示政府可以亂設測速，而是如果每支都能說出理由，與事故數據綁在一起，並避免成為財政工具，在此合理架構下，反而可再增設測速。相反的，在「風險」仍無法被有效管理前，主張大幅減少很容易滑向民粹。

當駕照考取可被嚴格把關，誰該退出駕駛席有令守法者安心的答案，測速當可功成身退。在此之前，若制度依然大量製造缺乏道安意識的駕駛人，又放任他們留在路上，那麼，與其說測速是國恥，一個不願正視問題的政府才是國恥。