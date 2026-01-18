交通頻中斷！蘇花「最美路段」廢線走入歷史 在地人憂無替代道路

舊蘇花公路和仁至大清水路段，緊臨太平洋、景色優美，被譽為最美公路，但受到0403花蓮強震影響，加上大雨侵襲邊坡多次崩塌、交通頻頻中斷，經評估修復困難，行政院日前正式公告廢線，這最美路段也確定走入歷史。但這也讓當地人憂心，將沒有替代道路，恐影響通行。

被譽為最美公路的舊蘇花公路，可以讓駕駛一邊開車，一邊聽著海浪聲，且放眼望去就是遼闊海景。但歷經2024年0403的強震過後，邊坡安全亮起紅燈，一遇到豪雨就可能引發土石崩落。

廣告 廣告

舊蘇花公路歷經2024年0403的強震過後，邊坡安全亮起紅燈。圖／台視新聞

公路局多次派員搶通，但颱風、豪雨接連來襲，讓災情不斷擴大，就算投入超過20億元，也難以確保安全。行政院拍板決定，舊蘇花公路「和仁至大清水」路段，不再對外開放，正式廢線。

行政院拍板決定，舊蘇花公路「和仁至大清水」路段正式廢線。圖／台視新聞

不過，地方仍有擔憂，秀林鄉和平村長指出，過去蘇花改「仁水隧道」維修或有事故發生期間，都能改走舊蘇花公路「和仁至大清水」路段，未來廢線後，將沒有替代道路，恐影響居民通行，村長盼相關單位能做好配套措施。

花蓮／陳勁曄、呂珮岑、黃鈺君 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

蘇花公路落石擊中小客車！ 引擎蓋變形、爆胎

花蓮局部豪大雨 砂婆礑溪暴漲「7大學生」受困

花蓮大雨釀土石流淹 秀林鄉和平村3地區明上午停止上班上課