交通黑暗期！ 平溪線路基淘空 停駛至明年1／30
受到日前強降雨影響，台鐵平溪線路基大面積坍方，為了安全，台鐵宣布將停駛到明年1月30號，期間將經歷2次國定假日，預估會影響到3萬人次。為了疏運，今天（8號）台鐵派出接駁車，但一天只有5班車，如果沒搭上，最少得等兩小時。不少人等不了，轉搭共乘計程車，交通費多了約110元，而對商家來說，也帶來不小衝擊。
鐵軌嚴重扭曲變形，路基被掏空，大面積崩塌，枕木跟著土石沿著山坡滑落到下方，連原本的擋土牆、電線杆全都無一倖免。
台鐵平溪線受到強降雨影響，三貂嶺到大華站之間邊坡滑動擋土牆位移，加上之前颱風的重創，台鐵7號傍晚宣布為了行車安全，一直到明年1月30號前平溪線全區間停駛，不少民眾一早來到瑞芳站才得知停駛消息，需要轉搭接駁車。
遊客：「接駁車加班啦，（平日）至少一個小時一班啦，假日至少我是覺得至少30分鐘一班，不然你（去）十分平溪那個都，觀光量大你再不增班。」
為了疏運，台鐵加開接駁車沿線停靠瑞芳十分平溪多個站點，以當地居民優先，一班車只能載18人，另外也有原本從瑞芳開往十分、平溪的846號公車，但假日也只有2班車，對於緩解觀光人潮杯水車薪。
計程車司機：「載不了，（你那邊）七個人喔。」
公車客運搭不上，等待時間是兩個小時起跳，直接影響到出遊興致，有的人索性共乘計程車前往景區，若以一輛計程車最多4人搭乘來說，從瑞芳前往十分老街，一趟車約560元，相比與公車票，一個人的交通費多出約110元，交通上的不便，衝擊最大的肯定是靠觀光維生的店家。
十分老街店家：「火車沒有走，遊客就比較少，生意就比較沒那麼好，影響確實是滿大的，因為畢竟我們還是，有很多人會坐火車上來。」
此次停駛超過3個月，也就是會到明年，期間還包括兩次連假行憲紀念日和元旦，影響約3萬名旅客，看來如何減緩觀光勝地衝擊，台鐵還得再想想辦法。
