交通、生態一次到位 雙湖森林公園通路全面更新

位於三民、鳥松與仁武交界的「雙湖森林公園」生態通路優化工程已完成開放通行，高市府工務局新工處今(六)日指出，自大豐街與大正路口往南延伸銜接鼎金一巷，園區通路全長約一.二公里的通路經改造後，不僅大幅提升交通銜接效率，更以生態工法維護自然環境，成功讓公園兼具休憩、交通與生態共融功能。(見圖)

新工處說明，雙湖森林公園自二○一八年轉型為大型綠地以來，一直是高雄市區中重要的綠色肺葉；這次公園內通路拓寬為六公尺、雙向單車道的配置，有效提升園區內部行車品質，同時順利銜接周邊重要路口，成為紓解三民與仁武區交通流量的新替代道路。此外，同步增設三處停車場，並以人行步道連接至「高雄果嶺自然公園」西側入口，大幅提升兩大綠地的連通性，提供民眾更多元的散步與休憩動線。

新工處表示，工程設計上堅持「環境影響最小化」原則，以減少對既有生態造成干擾，其中包括採用約二千零四十五噸「冷拌再生瀝青混凝土」，將舊路面刨除料再利用作為路基，不僅降低廢棄物量，也有效減少能源消耗與碳排放。值得一提是，施工時在通路下方設置RCP管涵連接草溝，打造生態廊道，為爬蟲類等野生動物提供更安全的穿越環境，讓道路建設與生態保育得以平衡並存。

在植栽與環境營造方面，以「最小道路需求寬度」為原則，減少大型喬木移植與環境擾動，並種植多種蝴蝶食草與蜜源植物，讓園區自然棲地更加豐富，逐步打造為適合進行生態觀察與環境教育的自然場域。

隨著生態通路優化及周邊設施的滾動式調整，雙湖森林公園整體使用便利性明顯提升，許多在地居民提到，十分肯定高市府積極回應地方需求，不僅改善交通，也讓公園與果嶺自然公園、澄清湖形成新的綠色廊帶，使城市生態與生活品質同步提升。