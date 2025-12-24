交通「資位制」人員升遷障礙解套 立院初審通過

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今(24)日審議交通部航港局、公路局、高速公路局組織法部分條文修正草案。(圖擷取自立法院直播)

立法院司法及法制、交通委員會聯席會議今(24)日審議交通部航港局、公路局、高速公路局組織法部分條文修正草案，刪除交通資位制人員「需留任原敘定資位同序列或較低序列之職務至離職時為止」的規定，交通部次長陳彥伯也承諾會研訂考訓制度，以利未來組織人力運用；最終由於朝野無異議，召委莊瑞雄裁示照案通過不須黨團協商，送請院會審議。

我國交通部航港局、公路局以及高速公路局的交通公職人員過去為「資位制」，是為鼓勵久任，特色為起薪少，但年資越久領得越多，亦即老員工調薪幅度較高，但由於「資位制」人員並不享有公務人員福利待遇，且薪資也有所差異，因此後續陸續修法改回簡薦委，並訂下期限讓原有的「資位制」人員考轉任「簡薦委」公務體系。

其中公路局、高公局期限到中華民國113年6月19日，航港局則到民國118年9月15日，屆期資位制人員「需留任原敘定資位同序列或較低序列之職務至離職時為止」，然而目前資位制在公路局、高公局以及航港局仍有416人、57人以及108人，由於都是年資都逾20年的中低層資深技術人才，不僅長官退休的遺缺無法升任，資位制人員無法升遷也導致新進人員升遷受阻，將導致未來人力銜接出現斷層。

為此綠委李昆澤、王義川領銜提出「交通部航港局、公路局、高速公路局組織法部分條文修正草案」，將該等人員需「留任原敘定資位同序列或較低序列之職務至離職時為止」規定刪除，明定資位制人員繼續適用原法令者得調任原機關及所屬機關（構）其他職務，以利未來組織人力運用。

由於朝野立委對此修法無異議，因此召委莊瑞雄裁示3個修正草案都照案通過，不須黨團協商，送請院會審議。

