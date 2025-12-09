交部大客車駕駛擴大徵才 13日高雄登場
交通部為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，公路局訂於十二月十三日下午一時三十分至下午五時三十分於新光三越左營店彩虹市集一樓戶外廣場與高雄市區監理所、嘉義區監理所、高雄區監理所、高雄市政府交通局、公路人員訓練所南部訓練中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、高屏地區遊覽車公會及十二家客運業者、駕訓班等單位，聯合舉辦駕駛擴大徵才活動，活動現場採開放式，歡迎有意願投入客運業職場之民眾前往參與。這次擴大徵才活動由高雄市區監理所承辦，現場計有十五個徵才攤位，提供近四百個駕駛員職缺。
高雄市區監理所劉育麟所長表示，凡透過穩定就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿三個月者，最多可享有四種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費(參加小客車升大客車訓練最高一萬四千五百元、大貨車升大客車訓練最高一萬三千五百元、參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高二萬七千三百六十五元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高五萬零九百二十三元)、訓練期間生活津貼每日九百五十三元(最高領取五萬三千三百六十八元)、普通大客車駕照考領職業大客車駕照期間生活津貼補助(最高八萬五千七百七十元，限公路汽車客運業及遊覽車客運業)，另任職滿三個月至一年，再加發穩定就業獎勵金(最高六萬元)，合計最高可領補助達二十一萬三千六百三十八元。
該活動訂於十二月十三日左營新光三越彩虹市集廣場，歡迎有意願者把握機會，呼朋引伴一起邁向職涯「薪」前景！
