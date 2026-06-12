交部將斥資572億 擘劃未來5年台灣港群發展藍圖

交通部航政司今天(12日)表示，將自明年至2031年斥資新台幣572億元，針對台灣7大國際商港和4個國內商港，擘劃未來5年的商港發展藍圖，希望打造兼具智慧、安全、永續與韌性的港埠發展新願景。

面對國際情勢與全球海運市場快速變化，交通部已於5月底向行政院呈報一項為期5年的「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」，預計自明年起，自航港建設基金與港務公司營運基金編列新台幣572億元，打造兼具「智慧、安全、永續、韌性」的台灣港群新風貌，引領台灣海運再創下一個黃金10年。

廣告 廣告

航政司長韓振華12日指出，這項計畫將以477億元推動基隆、台北、台中、高雄、安平、蘇澳及花蓮7大國際商港的34項建設，95億元推動布袋、澎湖、金門及馬祖4個國內商港的73項建設，以因應全球綠色航線與永續港埠的發展趨勢，同時提供更安全、便捷、舒適的海運服務，提升台灣港群的國際競爭力。

商港營運目標與亮點。(交通部提供)

韓振華也以高雄港為例，貨櫃量雖在1999年曾躋身世界第三大，但隨著台灣逐漸從傳統產業邁向高科技產業，近年更受惠於全球對AI與晶片產業的需求急遽攀升，甚至改採空運替代海運搶市，因此高雄港在世界貨櫃量的排名也逐步下滑，去年更跌至22名。不過根據「挪威船籍社」去年首度針對全球160個貨櫃港所做的綜合評比，高雄港仍傲居全球第9名！韓振華說：『(原音)去年「挪威船籍社」它有對全球160個貨櫃港口做一個綜合評比，那高雄港包括它的生產力、包括它的作業效率、包括它的一些智慧化程度，整個在全球排名是第9名。那當然貨櫃量牽扯到我們的產業在轉型，那以往的傳統產業多，它會走海運；現在我們就是AI啊、半導體、伺服器這些高科技產業大概都走空運，所以現在空運市場非常好，才會有一些貨量的移轉，所以我們整個港口就是必須要多元去布局。』

至於這項計畫的目標是到2031年，台灣國際商港的貨櫃量可從去年的1,355萬TEU成長到1,550萬TEU、增幅15%；國際郵輪客運量也可從去年的116萬人次成長至120萬人次、增幅20%。至於國內海運航線的客運量則希望從去年的310萬人次成長到530萬人次、增幅67%；貨運量也希望從去年的428萬噸成長到530萬噸、增幅24%。(編輯：陳文蔚)

港埠新願景。(交通部提供)