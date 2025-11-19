交部招商大會 陳世凱：北車案12月招標盼煥然一新

（中央社記者黃巧雯台北19日電）交通部今天舉辦招商大會，投資商機首破3000億元。部長陳世凱說，5大亮點中台北車站改建及營運移轉案，12月公開招標，未來商場、候車空間以及電務設備將更新，盼讓人感受到煥然一新。

交通部今年招商大會以「交通招商多領域．打造榮景同躍進」為主題，規劃14個主題展示攤位、共60件案件。

陳世凱致詞時表示，預估今年釋出可供民間投資及向民間採購重大交通建設工程商機總金額達新台幣3339億元，較過去增加480幾億元，首次突破3000億大關，他提到，交通建設除了為民眾帶來便利外，也是帶動國家經濟繁榮的重要動能。

陳世凱指出，過去5年交通部累計促成超過1兆元商機，今年截至目前為止，已完成逾200億元簽約，可望達成行政院「兆元投資國家發展方案」規劃交通部執行332億元目標，他說，交通部無論是促參或者是投資案達標率，在各部會間都是相對較高、約81%。

至於今年招商大會亮點案件，陳世凱表示，共有5大亮點，包括台北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案，約7.6億元，他表示，希望透過內部整修，車站商場、候車空間以及電務系統有新的改變，讓大家看到煥然一新、與過去完全不一樣的台北車站，預計今年12月公開招標。

陳世凱指出，航港局的基隆市威海營區舊址基地BOT案40.5億元，未來基隆將有新的旅運、商務的空間，將會非常漂亮。

至於高雄市自立路與台鐵土地合作開發案約150億元，陳世凱表示，未來鐵路地下化後，市區可能因此案而煥然一新，將促進高雄市區整體的發展。

其他2案還有鐵道局高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案，約72億元，以及高雄港新亞灣雙子星約86.9億元。（編輯：李亨山）1141119