交部招商 台南高鐵專區成亮點

交通部十九日舉辦一一四年度招商大會，預估總商機達三三三九億元，其中高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案投資開發額達七十二億元。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

交通部十九日舉辦一一四年度招商大會，今年共推出六十件招商案件，預估總商機達三三三九億元，其中投資開發額達七十二億元的高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案，被選為今年之五大亮點計畫之一。

財政部促參司之張素珍出席交通部招商大會指出，交通建設是國家的重點，也是促進經濟成長的重要項目，交通部在六年內有五年被評為招商卓越的第一名，成績斐然。

交通部長陳世凱指出，交通部今年推出的招商總規模，較去年成長近五百億元，尤其交通建設不僅能帶來便利，交通場站更為都市的重要節點，可促進都市發展與繁榮。

交通部統計，過去五年，交通部累計促成超過一兆元商機，平均每年實質簽約金額超過一千一百億元，今年到十一月中為止，已完成簽約項目有一五二億元，預估全年可達三七四億元。陳世凱表示，交通部辦理的民間投資案強調的是產業導向，不只是蓋建物，而是引進真正會帶動地方發展的機能。

交通部指出，今年推出的五大亮點計畫為高鐵台南站產專區、台北車站大樓更新案、高雄自立路土地開發案、基隆威海營區ＢＯＴ案、高雄港新亞灣雙子星案等。

其中，高鐵台南車站特定區產業專用區是由交通部鐵道局所推動，本案基地面積近十萬平方公尺，為台南歸仁區二七九、二八０號之產業專區，開發之總規模達七十二億元，將於十二月正式推出，開發目標是成為鎖定研發、智慧科技，並結合南科四期，預期可發展成為台南地區的下一個科技聚落。