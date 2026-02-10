交部擘劃115年交通服務與重大建設全面升級藍圖

交通部長陳世凱召開「2026年新春記者會」說明未來展望。（圖：交通部提供）

▲交通部長陳世凱召開「2026年新春記者會」說明未來展望。（圖：交通部提供）

交通部今（十）日舉行「一一五年新春記者會」，由交通部部長陳世凱親自主持。他表示，交通部已從過去以建設為主的角色，轉型為支撐國家運作的「國家神經系統」，並以「安全的路，我們繼續走！」為核心主軸，回顧一一四年在極端氣候下展現的交通韌性成果，並擘劃一一五年交通服務與重大建設全面升級藍圖，讓民眾真切感受「安全有感、便利有感、幸福更有感」。

廣告 廣告

面對極端氣候衝擊，交通部已建立「蘇花路廊三小時啟動疏運SOP」，整合鐵路、公路與海運聯防應變。陳世凱指出，去年九月馬太鞍溪橋斷裂事件中，臺鐵光復車站單日疏運量一度暴增至五萬人次，成功維持災區交通命脈，展現系統整合韌性。此外，歷經豪雨重創的百年平溪線，已於今年一月三十一日全線復駛，不僅完成十六處致災點補強，也同步翻新十分與菁桐車站旅運設施，為地方觀光注入新動能。

在道路安全方面，交通部持續打造「安全平權交通環境」。統計顯示，一一四年一月至十一月交通事故三十日死亡人數為二千五百八十四人，較一一二年同期減少一百九十人，呈現穩定下降趨勢。近九成民眾已感受到停讓文化改善成效。未來一年，交通部將持續強化路口設計、照明改善、駕照管理改革與用路觀念宣導，從工程、教育與制度多管齊下，深化道路安全文化。

交通部強調，一一五年將是交通服務全面升級的重要一年，未來將持續落實各項施政主軸，結合科技、制度與人本思維，讓交通不僅是移動工具，更成為串聯國人生活、守護安全與幸福的重要力量。