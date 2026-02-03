交部整合春節與和平紀念日連假 啟動交通疏運

春節連續假期國道交通疏導措施。（圖：交通部提供）

交通部表示，一一五年春節連假自二月十四日（週六）起至二月二十二日（週日）止，共計九天；和平紀念日連假則自二月二十七日（週五）起至三月一日（週日），為期三天。由於兩段連假時間相近，交通部已責成各疏運單位整合規劃，視為一段長天期假期，全面啟動交通疏運應變措施，以因應返鄉與旅遊人潮。

在公路部分，高速公路於尖峰時段及重點路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控與開放路肩等措施，並調整免收通行費時段，於二月十七日（農曆初一）至二月二十二日（農曆初六），及二月二十七日至三月一日每日凌晨零時至上午五時免收費用，鼓勵民眾避開尖峰時段行駛。省道方面，連假期間特定時段台九線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及二十一噸（含）以上大貨車通行，並同步實施大客車優先措施。

為分散車流、降低道路壅塞，鐵公路大眾運輸同步加開班次，高鐵增開四百七十五班，臺鐵全線加開五百班，國道客運每日約開行六千五百至七千班，目前運能尚有餘裕。公路局也推出八十八條國道客運路線票價優惠，春節期間享六折、和平紀念日連假享八五折，搭配TPASS二點零與中長途客運優惠方案，最高折扣可達四點二折。

航空與海運方面，國內航線提供四千八百架次、三十六點四萬座位，本島與離島八條航線規劃一千八百一十二航次、三十八點九萬座位；小三通四條航線則安排六百三十二航次，預估可疏運十六點八萬人次。桃園機場預估每日出入境旅客約十三點七萬至十六點四萬人次，交通部提醒旅客提早抵達機場。

另，因應近期行動電源自燃事件，交通部已訂定旅客攜帶行動電源安全注意事項，並要求各疏運單位加強宣導與人員訓練。交通部強調，連假期間將全面落實運具安檢與保養，暫停工程施工並加強巡檢，確保春節與和平紀念日連假交通疏運安全順暢。