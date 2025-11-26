交部祭5大優惠刺激國旅 卓榮泰：明年起補助平日住宿

台北市 / 綜合報導

國人很常出國旅遊，但外國人卻很少來台觀光，國旅沒有被帶動甚至呈現流失局面，而國旅住宿費用高常常讓旅客詬病，為了振興國旅，交通部初步規劃，明年起推行住宿補助，第1晚800元、第2晚1200元，也將每月抽出1000名生日禮金1200元等優惠措施，預計明年3月上路。

把鳳梨當作器皿，豐富的水果冰超吸睛，讓人欲罷不能一口接著一口吃，日本男星妻夫木聰，擔任觀光大使走訪南台灣吸引遊客到訪，但看看數據，今年前7個月國人出境旅遊人數，高達1087萬人次年增10.5%，反觀同期入境旅客僅有435萬人次，國旅實在冷颼颼。

民眾說：「(選)國外，感覺CP值比較高，因為國內真的人太多，品質比較沒有國外好，一樣的價格但是我在國外，享受的品質會比較好。」民眾說：「可能還是國外會居多，應該是跟自己的喜好有關。」

為了鼓勵國內旅遊，交通部規劃5大優惠措施，包含「壽星住宿」和「平日住宿優惠」都有補助金，或者是「遊樂園留宿」第2天入園門票免費，另外也有「企業員工國內旅遊獎勵」等相關措施。

行政院長卓榮泰說：「從明年3月開始，就會有全面的比方說平日的住宿，生日的這種補助等等。」交通部長陳世凱說：「他們平日的價格其實沒有那麼貴，所以我們會一直要鼓勵大家，可不可以平日旅遊。」但政府給優惠措施，對於旅宿業者來說是利還是弊。

台北市旅館公會理事長趙一任說：「房價過高這件事情，還是市場機制的問題，消費者會不會因為有補助，提高在國內旅遊的部分，我個人認為是有限，其實整個台灣觀光市場最大問題，還是來台旅客的人數不夠，那我覺得政府機關應該是要朝這個方向，想辦法去突破。」旅館公會認為，現階段想辦法吸引外國客來台灣玩，才是促進觀光的一大助力。

