交部補助3.6億! 苗縣「南橫公路」苑裡段拓寬工程標出
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕素有苗栗縣「南橫公路」之稱的140縣道，西起苑裡鎮西濱快速道路口，東至卓蘭鎮白布帆地區，是苗栗縣南端主要幹線，位於苑裡鎮路段因部分與台中市工業區相鄰，且鄰近國道3號苑裡交流道，車流量大地方期盼拓寬，經交通部核定3.6億補助，苗縣交通工務處指出，工程案已標出，預計農曆春節後開工。
苗栗縣政府交通工務處表示，計畫拓寬範圍位於140縣道與苗47-1線交叉口苑南陸橋(2.87公里)起，至140縣道與國道3號交會路口(5.47公里)止，全長共2.6公里路段將進行拓寬。另外，工程案將拆除拓寬路段5座台電公司所有的超高壓電塔。
140縣道可連接台1、台3、台13線與西濱快速道路和國道，且鄰近台中市，可說是苗栗縣南端橫向最重要縣道。預計將道路拓寬至20公尺，採雙向四車道配置，藉以龐大紓解車流，強化地方路網結構。
地方長期反映，該路段因大量車流來往行經國道3號苑裡交流道與苑南陸橋間，加上鄰近日南工業區，每逢上下班時間，常造成後方車輛回堵狀況。
因140縣道為重要交通幹道，工程案近期標出，為避免影響春節時返鄉車潮，苗縣府估計於明年農曆春節後動工。
