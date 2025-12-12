交部4.5億 助軌道業導入鐵道雲

交通部鐵道局12日啟用鐵Tao智慧中心，可整合多家鐵道營運機構的營運資料，即時掌握全台鐵道營運，加速事件反應與協調效率。（蔡明亘攝）

桃園捷運於4年前導入鐵道智慧雲平台，列車延誤減少8成，交通部鐵道局12日啟用「鐵Tao智慧中心」，更祭出4.5億元要補助北捷、高捷、台鐵、高鐵等軌道業者導入，中央可透過該中心掌握軌道業者營運狀況，若天災或異常影響營運時，可立即應變及調度運具聯防。

鐵Tao智慧中心具數據應用與工地管理功能，鐵道局長楊正君說明，民國110年起，以桃捷為示範場域，先建桃捷雲平台，再擴大建置鐵道雲，同時頒布資通訊規範，將資料統一標準化，便於不同業者上傳資訊，已律定58項共1448個鐵道數據要上傳鐵道雲。

鐵道雲可做即時事故通報、營運狀況、動態儀錶、影像監視、救災支援、安全監測、智慧鐵道標準資料處理等。以桃捷為例，軌道電力故障可預先偵測，導入智慧雲後延誤減少70至82％、營運可靠度提升4至7倍、維運作業人工時減少20％。

楊正君說，若單一軌道系統遭遇天災異常，可透過平台掌握，協助疏運調度，是重要協調工作，高公局有交控中心，未來鐵道局也有全台軌道的戶政機關，且推動4.5億元補助其他軌道建置雲平台，台鐵預計116年完成，其他業者則視進度而定。

鐵道局也將推動鐵道AI生態系行動方案，因市面商用模型無法滿足使用需求，也發展鐵道專業語言模型，拚3年後串接給其他軌道業者應用。

桃園市長張善政說，桃捷被選為5G智慧鐵道試驗場域，行車穩定度大幅改進，日後桃園綠線捷運北段通車也要導入智慧雲。交通部長陳世凱強調，全台軌道業加入後，應變能力將大幅提升，期許鐵道局與各機構落實資通訊規範，逐年擴大應用範圍。