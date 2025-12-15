交金融卡代操作股票獲利高 員警佯裝投資者逮詐欺車手

cnews204251215a09

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局工業區派出所員警，網路巡邏時發現，臉書上出現1則以「股票投資社團」為名的可疑貼文，主打「高報酬」口號，聲稱只要交出金融卡，讓公司「代操作」股票，每月就能坐領高額分紅。第六警分局表示，員警覺得不對勁，研判這是詐騙集團，以「招募人頭帳戶」為名的老套路，立即展開偵查。日前也循線逮獲46歲莊姓男面交車手，還在他車內搜出俗稱「玻璃球」的毒品吸食器及殘渣袋等物。

警方表示，員警發現疑似詐欺集團的貼文後，隨即化身「求職民眾」與對方保持聯繫，並依指示準備好包裹，假裝要交出金融卡。就在詐騙集團派出面交車手上門取貨時，埋伏多時的員警當場現身，大喊「警察！不要動！」將莊姓男子壓制逮捕。

警方表示，莊姓男子見警方人馬大動作包圍，當場嚇得臉色發白、渾身直冒冷汗，手足無措、一句話都說不出來。員警見狀察覺有異，隨即也在他車內進一步搜查，果然起出俗稱「玻璃球」的毒品吸食器及殘渣袋等物。莊男也當場傻眼、哀嘆一聲「完了」，最後被帶返派出所，訊後移送台中地檢署偵辦。

第六警分局表示，詐騙集團近年不斷變換手法，從「求職廣告」、「投資群組」到「代操帳戶」，花樣百出，目的都是想套取金融帳戶與個資。也提醒，凡是聽起來「輕鬆賺」、「無須工作」、「高報酬穩賺不賠」的資訊，幾乎都是陷阱。請民眾務必提高警覺，不要讓自己的帳戶，變成人頭工具。

