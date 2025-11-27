交鋒1.25兆國防預算！鄭麗文稱台灣變兵工廠 卓榮泰回擊：不可這樣論述

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

行政院今（27）日在院會中通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，2026至2033年預算上限暫時匡1.25兆元，國民黨主席鄭麗文狠批賴政府讓「台灣變成兵工廠」；另一方面，政院也正式針對14日立法院藍白黨團三讀的「暴衝版」《財劃法》修正草案提起覆議。對此，行政院長卓榮泰今（27）日照開記者會說明時，援引立法院長韓國瑜擔任高雄市長期間「買醬油的錢不能買醋、買醋的錢不能買醬油」的言論強調，一定要對預算做合理分配；至於「台灣變成兵工廠」的謬論，卓揆則反擊，不可這樣論述。





行政院長卓榮泰、張惇涵在政院召開院會後記者會後，親上火線說明政院對11月14日「再修版」《財劃法》修正草案提出覆議，以及總統賴清德26日所宣布之8年共1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

卓榮泰表示，今天到底這樣提出國防、軍購預算適當與否，他要請昨天到今天一直有一些不同意見的在野黨委員、黨的負責人也好，想請問需不需要國防、人民社福照顧需不需要？大家一定說都需要，所以要合理分配。

卓榮泰說，曾經有一段話大家很清楚，就是買油的錢不能拿去買醬油或買醋，買醬油的錢不能拿去買醋，買醋的錢也不能拿去買醬油，大家都記得這段話是誰講的；同樣地，如果把買醬油的錢全部拿去買醋，而沒辦法買醬油，就必須借錢買醬油。

他認為，今天把國家的歲計賸餘、歲入大幅往地方政府的統籌分配稅款去分配，而且嚴重限縮中央政府的財源、財政調節的能力，就是把所有的錢拿去買醋，所以中央政府必須借錢買醬油，這個道理他們可以去問問看講這句話的人，當初的意思是什麼？拿來用在今天也可以被討論。

不過話說回來，卓榮泰強調，只要依照政院版的《財劃法》，雖然可以釋出比較多的地方自主財源，但經過合理的分配之後，政府設定的基本財政，需要讓每個地方都政府都做它指定該做的事情，也合理保障它在教育、社福跟基本設施的一般補助款。

同時，院版《財劃法》也恢復了計畫型補助款，讓中央地方夥伴關係可以持續合作之外，不會因為這樣子多增加財務，必須多舉債，因為依照新版（再修）的《財劃法》，政院必須增加2646億元的支出，超過《公債法》設定的流量上限15%。

針對8年「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案部分，在1.25兆元的預算中用8年來算，卓榮泰說，1年是1563億左右，在中央的財政能力底下，除不需違反《公債法》外，而且隨著未來國家的經濟發展、GDP的成長，更有餘裕的空間，明（2026）年開始以後，政府會結束上一階段的特別預算，還會有餘裕的空間，可以來充作今日審議的特別條例中相關的特別預算。

他強調，政府經過合理的計算，這跟過去3次修改《財劃法》，而且用這樣的理由，會把台灣當兵工廠，全部用來去購置軍備，這是不一樣、不可這樣來論述，「因此國防我們需要，財政紀律要維持，政府經過合理的盤點，在經過大家共同的努力，未來在整個經濟發展中，我們是有能力來處理這些問題」。

至於產業升級方面，卓榮泰則說，將來特別條例之後的特別預算，它的內容有相當的程度，必須有比較機敏的考量，所以過程現在還不宜全盤對外做說明，但請各位相信，沒一樣的工作是政府單獨可以完成，勢必會跟民間產業、先進國家的各種產業做充分合作，才能一方面取得先進新式武器，一方面在整個供應鏈生態系中，「我們扮演重要的角色，這容許未來經濟部再詳實規劃後，政府視狀況來跟國人做報告」。

他也提到上週曾與韓國瑜見面，「韓院長都很多事情都非常理解，但到了黨團都無法解決，這是遺憾的」。







