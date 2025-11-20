交長下令 鐵路地下化明年底通車

立法院交通委員會勘查台南鐵路地下化，實地勘查月台工地，嶄新的「站間里程牌」首度公開亮相。 (記者翁順利攝)

記者翁順利∕台南報導

台南市區鐵路地下化工程原定本月二十日通車，但受到文資遺構遷移的影響，必須延期，立法院交通委員會於二十日實地勘查，施工單位保證正聚集資源趕工，新進度正常；隨行的交通部長陳世凱也明確下達指令，務必如期達成明年底通車的目標。

鐵道局南區工程處指出，南鐵地下化施工過程中，在工地出現二十處文資遺構，集中在台南車站及東門陸橋南北側工區，需俟工程開工、淺挖監看階段，才可得知確切位置，然後增加資源（增加人員、機具、材料、工時)，以人工搭配手工機具挖掘探坑，因耗費兩年時間進行調查和遷移安置。

八點二三公里隧道主結構已全線完成新通車計畫預定總進度百分之八十五，目前計畫總進度百分之七十八，完成分百分比百分之九十一。此外，土建工程部分，其中地下化的台南車站主體工程進度已達百分之七十六，較原訂趕工目標提前兩個月完成。可提供後續軌道標、系統機電標進場接續施作，目前車站相關設施陸續施作中，已呈現一個現代化車站的雛型。後續平交道、地下道填平、橋梁拆除將接續施作。

陳世凱表示，當年台北鐵路地下化工程進行時，尚無文資保護的風氣，南鐵鐵路地下經縝密的調查和遷移，追加了七十六億元預算，大家也等待兩年，但很值得，期待明年底一定要達成地下化工程正式通車，讓台南鄉親看了一百年年的火車，將在地下行駛。

交通委員會林俊憲委員與陳世凱部長及副市長趙卿惠及多位市議員聯袂查看工地，認為車站大廳、月台、手扶梯、軌道鋪設等已具體可見，車站月台新的「站間里程牌」首度曝光，吸引大家在各處告示牌拍照留念。