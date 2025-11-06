交長出面協調！ 華信航空11日起 每日保留「澎湖民眾緊急返鄉機位」
記者李育道／台北報導
澎湖風景優美，美食多元，成為不少民眾國旅首選，為確保澎湖鄉親返台就醫及緊急往返搭機需求，華信航空宣布，自11日起，每日會固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉民緊急往返需求。
近期澎湖航線搭機需求持續攀升，澎湖縣長陳光復及立法委員楊曜多次向交通部反映，盼能協調航空公司保留機位，優先協助澎湖鄉親返台就醫及緊急往返搭機需求。
交通部部長陳世凱於11月4日特別召集民航局局長何淑萍、華信航空召開協商會議，研擬具體配套措施。經部長多方協調，華信航空自11月11日起，將配合離島交通政策，強化運能配置，每日固定保留一定數量機位，提供澎湖鄉民申請辦理就醫、奔喪等緊急往返需求，並每日監控運能狀況適時放大航機。
華信航空全力配合離島交通政策，妥善調度運能，在兼顧一般旅客需求的同時，正式啟動澎湖鄉親緊急機位保留機制。
未來也將持續履行企業社會責任，協助離島居民在緊急重要時刻的搭機往返需求，以實際行動展現「在地關懷、用心相伴」 的服務精神。
更多三立新聞網報導
普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客
北登機廊廳內裝搶先看！柔光橘調美翻 新座椅附插座「年底從這登機」
專家公開ITF旅展必逛路線！「這館最搶手得先衝」 還有美來回機票2萬2
雨天東湖驚現神秘人龍！被誤認排《鏈鋸人》 背後真相藏洋蔥
其他人也在看
無人機成現代戰場顯學 國軍規劃操作課程強化防衛能力
政治中心／綜合報導無人機在烏俄戰爭中廣泛運用，我國軍方也著手規劃，包括教召部隊也安排操作課程，希望盡可能讓官兵學會基礎操作，因為國際局勢動盪，三度獲普立茲獎的美國專欄作家佛里曼直言，堅信美國必定挺台的時代，已一去不復返，國防部長顧立雄認為台美有共識，美方也會協助我們強化自我防衛能力。無人機已成現代戰爭顯學，在烏俄戰爭中廣泛運用，我國也購入監偵型、戰術型、攻擊型等多種無人機，不只志願役要會，後備軍人也得學習。立委（民）陳俊宇vs.全動署長李定中：「後備部隊我們會接裝850架左右的無人機，10/16我們第一梯次450架已經接裝，在後備部隊14天的課程裡面，我們有檢討出來，從10/1開始教召部隊，就已經有兩個小時的無人機操作課程。」除了讓官兵盡可能學會基礎操作，如何反制敵軍無人機也很重要，包括干擾槍、固定式反制系統在內，軍方也計畫動用明年起到2028年，共96億特別預算，購入635套可攜式反制系統，但引發疑慮。立委（民）林楚茵vs.國防部長顧立雄：「可攜式的無人機反制系統，這個部隊在運用的，我們現在只是在做一個商情的徵詢，那要等到獲預算以後才能夠正式建案。」美專欄作家認為堅信美國必定挺台時代，已經一去不復返。（圖／民視新聞）強化自我防衛是必要，特別是國際局勢敏感時刻，三度獲得普立茲獎的紐約時報專欄作家佛里曼直言，自己都不確定川普是否會保護紐約，遑論台灣。堅信美國必定挺台的時代，已經一去不復返，建議台灣在動盪下保持節制，強化經濟與科技優勢，國防部長顧立雄這樣看。顧立雄強調在安全議題上台美有共識，美方會協助台灣強化自我防衛能力。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「有一點就是說我們要發展先進科技，讓我們成為一個不可獲缺的角色，我們也正在朝向這個方向努力，就安全議題而言台美之間都有共識，我們要強化自我防衛能力，美國不但是協助我們強化自我防衛能力，美國也同時也在印太海周邊國家，結合理念相近的（國家），共同要來嚇阻中國。」強調台美有高度共識，會強化雙邊合作，恫嚇中國進犯可能。原文出處：無人機成現代戰場顯學 國軍規劃操作課程強化防衛能力 更多民視新聞報導網求政見要有「停辦新北耶誕城」 蘇巧慧：會用更新、更有活力的觀念重新思考綠將徵召蘇巧慧戰新北市長 李四川：我為她加油北市府「並無408億可普發現金」 財政局：統籌分配稅款須納入當年度預算使用民視影音 ・ 15 小時前
明年花火節旺季動支4800萬包機 陳光復：澎湖居民優先
澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（6）日上午正式開議，縣長陳光復率領團隊向議會進行施政報告，並感謝議會長期以來對縣政的支持與監督。而計畫在明年旺季花火節期間，動支4800萬元向華信航空包機，則成為議員關注焦點。中時新聞網 ・ 10 小時前
國防部2年46億特別預算租用新式衛星 陳永康提1問題示警：應儘早跨部會協調
國軍近年不斷籌獲無人機，然而對於傳輸量的問題，仍有不足的疑慮，國民黨立委陳永康今（6）日在立法院指出，在為期兩年的「民生國安韌性特別預算案」中，有關提升國軍資通系統韌性的專案，其中衛星服務租用高達46億餘元，由於2年後網路租金將由國軍年度預算編列，國防部宜儘早審慎處理，避免影響業務正常運作。陳永康指出，國防部的無人機報告有3項提到聯戰運用，這屬於高階的，會整......風傳媒 ・ 15 小時前
鳳凰颱風1特性超危險 專家估經過台灣上空
鳳凰颱風今（6日）凌晨2點生成，路徑備受關注。氣象專家吳聖宇表示，鳳凰預估下周二（11日）北轉接近台灣海峽南部，下周三（12日）經過台灣上空。由於鳳凰屬於大環流系統，就算強度因經過菲律賓而減弱，還是會為台灣帶來明顯風雨。吳聖宇示警，這種環流大的颱風，有時甚至比強度強的颱風還來得危險，來者不善，務必要注意。中時新聞網 ・ 14 小時前
南投全縣運動會聖火傳遞儀式 (圖)
南投縣第73屆全縣運動會8日至11日在南投縣立體育場等各場地舉行，縣府6日在南投市藍田書院辦理聖火引燃及傳遞儀式，副縣長王瑞德（前左）點燃聖火遞出。中央社 ・ 14 小時前
活豬禁運解封！ 名店備戰週末重新開張2／豬肉明開宰！直擊肉攤忙清消 業者嘆：停業15天虧20萬
非洲豬瘟疫情蔓延台灣，全國下令豬隻禁運禁宰15天，終於迎來疫情解封，最快明（7日）就能陸續買到溫體豬，但攤商要開賣前提是得全面清消，因此今天一早，各地傳統市場業者都忙著大消毒，畢竟停業這段期間，有的業者已經慘虧20萬以上，大家都希望能趕快開工，不過現在豬農也擔心，一解封豬隻大量宰殺，可能引發價格崩盤。鏡新聞 ・ 14 小時前
遭假檢警話術「被冒辦普發一萬」 300萬沒了！嫌犯落網
遭假檢警話術「被冒辦普發一萬」 300萬沒了！嫌犯落網EBC東森新聞 ・ 14 小時前
全面禁止微型電動二輪車 新北河濱公園明年1月1日起開罰
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導 為維護新北河濱公園內民眾安全，已公告禁止微型電動二輪車進入，宣導期至今年12月31日為止。新北市政府高灘地工程管理處表示，園區已公告禁止微型電動二輪車進入，並將於現場設置告示牌，自明年1月1日起，如有違反者，均得依道交條例第73條第1項第2款規定裁罰新台幣300元至1200元。 高灘地工程管理處表示，新北市轄河濱公園...匯流新聞網 ・ 14 小時前
南方澳進安宮媽祖遇洗劫！ 2竊賊逃12小時落網
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭縣蘇澳鎮南方澳的進安宮是全台灣第一座打造寶石珊瑚的媽祖廟，昨(5)日凌晨遭到兩名竊賊闖入，開基媽祖、寶石珊瑚媽祖兩尊神像身上多件總價超過2千萬元的聖物被偷走，廟方發現後趕緊報案，警方12小時後成功破案，昨日下午分別在台北和台中逮到這2名竊賊。根據了解，主嫌陳姓男子因為投資黃金外匯失利，欠下一屁股債，為了想還債才會犯案。警方說：「趴下趴下。」整群員警守在門外抓準時機破門而入，一邊大聲喝斥，一邊將正在床上睡覺的男子壓制上銬，成功逮到犯下珊瑚媽祖聖物竊案的主嫌，南方澳進安宮廟方人員VS.記者說：「因為他(竊賊)拿剪刀去剪，用剪刀剪，對，你看他拿剪刀，剪那個珊瑚(媽祖身上配飾)。」昨日凌晨12點多竊賊從廟後方的馬路爬遮雨棚，再從氣窗潛入從天而降，把寶石珊瑚媽祖和開基媽祖，兩尊神像能拆的聖物幾乎搜刮一空，總價值超過2千萬元，事後觸發紅外線警報，趕緊從後門逃逸，南方澳進安宮廟方人員說：「全部的珊瑚，包括開基(媽祖)珊瑚，差不多要1、2千萬(元)。」這尊珊瑚媽祖冠帽上的珊瑚珠，1顆就要價超過50萬元，還有好幾條白珊瑚和紅珊瑚串，以及50兩的黃金，被偷的聖物包含開基媽祖的項鍊在內，價值超過2千萬元，宜蘭縣警蘇澳分局偵查隊長葉俊龍說：「(警方)兵分多路展開狙擊。昨日的晚間在台北市及台中市分別拘提本案的竊賊到案，並起獲失竊的全數贓物。」警方在昨日下午逮到2名嫌犯，兩人都姓陳，主嫌35歲蘇澳人共犯是27歲台中人，一個負責偷一個負責接應，犯案後兩人先一起到台中，之後主嫌再自行返回台北市女友的租屋處躲藏，主嫌當時在睡覺，看到警方追上門也嚇了一大跳，當下承認犯行，主嫌也招出贓物就藏在租屋處樓梯間夾層。根據了解，主嫌因為投資黃金外匯失利欠下大筆債務，將房屋融資抵押，為了想還債塗消取回房子才會鋌而走險犯下竊案，如今落網也得為所作所為付出代價。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
淪非洲豬瘟破口 台中市府環保局、農業局長、動保處長被拔官
台中梧棲地區日前發生非洲豬瘟疫情，引發全國關注。台中市政府今（11/6）日宣布重大人事處分，指稱相關單位在執行中央防疫指引時出現嚴重疏失，市府決議即日起撤換防疫主責官員，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益雙雙免職，而動保處長林儒良亦因督導不力遭撤職。太報 ・ 14 小時前
中國職棒「上海兄弟」隊徽抄襲惹怒台灣球迷 運動部：將跨部會守護國球
中國近日成立「中國棒球城市聯賽（CPB）」，其中來自上海的「上海兄弟」從隊名到隊徽都與中華職棒「中信兄弟」高度雷同，引發球迷強烈反彈，甚至CPB的宣傳圖卡也放上台灣地標台北101，趁機吃台灣豆腐。對此，運動部次長鄭世忠表示，據悉CPB在明年才會正式啟動籌備，現階段都是在放風聲、試水溫，而中信育樂昨天已出面否認參與；他並強調，職業運動就是競爭，唯有壯大自己，就不怕別人來競爭，運動部會持續支持中華職棒三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
國旅再興？台中車站旁「住一晚86元」網狂敲碗 市府證實合法旅館！業者回應了
國內旅遊的價格和品質時常引發眾人議論，最近有網友在臉書分享，在台中車站附近住了一間一晚只要86元的旅館，還有浴缸、早餐，讓許多人相當好奇。據報，台中市觀旅局證實該網友分享的旅館為合法旅宿，然而為何價格如此低廉，原來竟是因為「標錯價了」。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
史上最大規模ITF旅展！高鐵也參戰 買車票「住宿、租車最低0元起」
旅遊界年度盛事「2025台北國際旅展」(ITF)，即將於本周五熱鬧登場！台灣高鐵推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車！此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
達人帶路訪祕境 煙波蘇澳四季雙泉館祭冷泉散步之旅
迎接秋冬泡湯旺季，煙波蘇澳四季雙泉館推出專屬行程「冷泉散步」，由宜蘭縣觀光大使協會專業老師帶領造訪在地人才知道的冷泉秘境，旅行尾聲特製日式冷泉茶席體驗。煙波集團趁勢推出至11月底前「黑饌之巔雙人分饗」一泊二饗住房專案，官網訂房每房每晚最低起價為4,880元起。推薦入住「景觀海景一大床」，除含豐盛早午餐及雙人分饗晚餐，另可加購季節限定美味豐卵紅蟳佐薑醋，單隻169元、第二隻只要80元，為秋冬味蕾增添鮮美記憶。中時財經即時 ・ 19 小時前
《產業》天成飯店集團新據點 「天成逸旅-蝴蝶谷」試營運
【時報記者林資傑台北報導】天成飯店集團看好花蓮觀光潛力與永續旅遊商機，首度攜手農業部林保署、接手原「蝴蝶谷溫泉渡假村」，以精品體驗品牌「天成逸旅」新據點「天成逸旅-蝴蝶谷」對外試營運，結合山林自然景觀與舒適溫泉體驗，打造出獨一無二的森林溫泉度假新地標。 「天成逸旅-蝴蝶谷」坐落於花蓮縣瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區內，為天成飯店集團首度攜手農業部林業及自然保育署，攜手打造融合溫泉住宿、獨棟Villa、露天湯池與森林步道於一體的生態度假園區，以自然為設計靈感，展現低碳永續的旅宿理念。 富源國家森林遊樂區一年四季皆擁獨特風貌，藏身其中的「天成逸旅-蝴蝶谷」擁有多款融合自然與設計巧思的客房，細膩呈現山居的靜謐與舒適，溫泉泡湯池可享黃金湯洗禮，並設有湧泉溫泉風呂、SPA水療池、蒸氣室、烤箱與健身房等多項休閒設施。 此外，入住「天成逸旅-蝴蝶谷」的旅客可免費暢遊富源國家森林遊樂區，感受山林芬多精的洗禮，園區內更有蝶語花境、奇岩秘境及浮光瑜伽等充滿意境的自然空間，讓旅人沉浸於大自然的律動中，展開一場與自然共鳴的療癒假期，感受蝶谷森湯的自在與寧靜。 天成飯店集團行銷長趙芝綺表示，「天成逸旅-蝴蝶谷」為集時報資訊 ・ 1 天前
不飛日本也能賞楓！台灣最美秋冬紅葉旅行提案，4大秘境住進山林裡
台中谷關：在溫泉樓閣感受楓紅魅力賞楓時間：11月下旬起福壽山農場的松盧、武陵農場，以及大雪山森林遊樂區的清楓與楓香，都呈現出層次豐富的紅葉景致。追求悠閒的旅人，可直接選擇有度假氛圍的飯店，沉浸在自然與楓紅中放鬆身心。推薦住宿：台中‧虹夕諾雅 谷關星野集團在台...styletc ・ 21 小時前
趣淘漫旅‧台南 冒險型旅店首選
近幾年以休憩結合冒險、探險型態全面翻轉國人旅遊模式的「趣淘漫旅‧台南」，為加強旅客對於該旅店的認同度，將從設施、餐食、套裝行程作更接地氣的規劃，以下為該旅店總經理王漢平訪談摘要。工商時報 ・ 1 天前
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿
南投溪頭妖怪村包棟民宿推薦，螢火蟲季住宿Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
美政府停擺恐關領空 航空3雄狀況一次看
[NOWnews今日新聞]美國聯邦政府停擺月餘，許多航空交管人員因為無薪請假，多個機場塔台人力不足，導致航班延誤或取消，美國交通部長達菲更稱如果認為飛行不安全，屆時會關閉全國領空，不過目前現況還沒有糟...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬加持！ITF旅展明登場 長汎最高折1萬、越捷「0元機票」搶客
2025台北國際旅展將於明（7）日至本月10日在台北南港展覽館登場，今年不僅有長榮集團旗下「長汎假期」推出兩人同行最高現折1萬元的超殺團體優惠，越捷航空也同步祭出為期一週的「新台幣0元機票」活動（未含稅金與手續費），搶攻歲末旅遊商機。各家業者端出超值行程與加碼好禮，吸引旅客趁旅展檔期搶便宜。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前