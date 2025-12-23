交長陳世凱宣布台9線「馬太鞍溪鋼便橋」提前於115年1月1日通車！三階段搶修進度超前

花蓮馬太鞍溪堰塞湖於9月23日受樺加沙颱風豪雨影響潰決，巨量土石流洪峰瞬間沖毀台9線馬太鞍溪橋，道路中斷造成民眾通行不便。台9線為花東縱谷重要交通命脈，災後交通部立即規畫三階段搶修策略，公路局原定一個月內完成的過水涵管便道，已提前兩週於114年10月10日完成，提供臨時通行，並隨即展開臨時鋼便橋打設作業。原預估需三個月、於115年1月底提供服務的鋼便橋工程，進度持續超前，交通部長陳世凱昨（22）日前往花蓮光復鄉視察工程進度，並慰勞第一線工作人員、媒體一起吃湯圓，並宣布鋼便橋將提前一個月於115年1月1日開放通行，陳部長一再肯定公路局搶修團隊的積極策略與作為。

交通部長陳世凱昨（22）日上午前往花蓮馬太鞍溪視察工程進度，並宣布馬太鞍溪鋼便橋將提前於明年元旦通車，現場也慰勞第一線工作人員並一同吃湯圓。

交通部公路局東區養護工程分局及花蓮工務段持續與廠商研商關鍵工程「鋼便橋立柱打設」，施工初期經依現地地質分析不同工法之工率，研判H型鋼立柱打設，律定採輔以水刀震機工法最適宜本工區地質，並經廠商增加投入三部水刀震機機組全力趲趕，並以加倍人力、機具排班及延長工時積極趕辦，工程進度已大幅超前，鋼便橋可於115年1月1日開放通行，將大幅提升用路行車安全。

9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決，巨量土石流沖毀台9線馬太鞍溪橋，災後重建隨即展開，鋼便橋工程進度超前，預計提前於115年元旦通車。



公路局呼籲用路人，行經台9線馬太鞍溪臨時鋼便橋速限30公里/小時，銜接彎道請減速慢行，請注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路局敬祝大家行車平安！

（圖片來源：交通部）

