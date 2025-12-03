生活中心／周秉瑜 桃園報導

桃園機場第三航廈北登機廊廳，1號起試營運，交通部長陳世凱今天搶先體驗，把動線run了一遍，也看看商店街和充電區，現場發放還機場版乖乖給國內外旅客，更搶先開箱扭蛋機，陳世凱受訪指出希望旅客回饋，「給我們更多意見」。

走在機場電動步道，交通部長陳世凱，率隊視察第三航廈北廊廳，開放試營運第三天親自來看看動線。國際大廳新面貌可不能馬虎，除了聽取桃機董事長總經理簡報，陳世凱現場走一遍北登機廊廳，裡裡外外看過，甚至走進洗手間，為的是務必要讓國際旅客有舒適體驗。旅客vs.交通部長陳世凱：「歡迎來我們新的航廈，你們坐這個椅子，應該都很好坐對不對，謝謝。」親自發放北登啟用限定款乖乖，給大家一份伴手禮，也讓國際旅客感受台灣人的熱情好客，而機場的商店街更是重中之重。

廣告 廣告





交長陳世凱視察第三航廈北廊廳！ 喊話大家多給意見

交通部長陳世凱今天視察桃園機場第三航廈北登機廊廳。（圖／民視新聞）





台酒人員vs.交通部長陳世凱：「台酒喔對對對，在這邊喝酒喔這是無酒精，特別做一個世界各國地標機場版，你們在這邊有在賣嗎，我們之後會。」包括台酒準備的無酒精飲料，北廊廳商店街應有盡有，更包含免費充電座等等休憩空間，也搶先開箱扭蛋機，也務必要做到盡善盡美，0缺點。機場民眾：「很棒啊，第一次出國，遇到部長拿禮物很開心。」





交長陳世凱視察第三航廈北廊廳！ 喊話大家多給意見

交通部長陳世凱今天視察桃園機場第三航廈北登機廊廳。（圖／民視新聞）





交通部長陳世凱：「今天來特別，看看大家的滿意度，也特別提醒大家如果可以，給我們更多意見那更好，我們希望能夠透過，北登機廊廳大家的回饋意見，讓我們後續的主航廈，跟南登機廊廳等等的，這些施工的過程可以做的，更符合大家的期待。」當然最辛苦的莫過於機組人員，陳世凱也不忘送上乖乖，請大家協助一起來維護國家形象，讓第三航廈成為台灣驕傲。

原文出處：交長陳世凱視察第三航廈北廊廳！ 喊話大家多給意見

更多民視新聞報導

清潔員發善心送電鍋淪貪汙犯！檢遭嗆爆…律師說話了

桃機第三航廈"北廊廳"試營運 旅運量有望年增580萬人

桃園機場北登機廊廳啟動試營運 三航班首日順利運作、旅客回饋助攻年底正式啟用

