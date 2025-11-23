交響樂團變身童話舞台！《仙杜瑞拉～過聖誕》音樂故事劇歲末歡樂登場
【記者 沁諠／台北 報導】你有看過「吹雙簧管的繼母」或「拿小號的灰姑娘姊姊」嗎？陽光台北交響樂團將在今年聖誕節，讓童話故事活生生地走上舞台，以音樂與故事為媒，打造親子共賞的節慶饗宴！
陽光台北交響樂團長期推動青少年音樂教育，將於12月25日（週四）下午，在誠品音樂廳推出年度壓軸節目《仙杜瑞拉～過聖誕》音樂故事劇。融合交響樂、戲劇、說書與舞蹈，以家喻戶曉的灰姑娘仙杜瑞拉為主角，讓孩子聽見故事、看見音樂，從聆聽到表演，體驗藝術的多元面貌。這場融合教育、藝術與親子互動的演出，將成為今年最溫馨的聖誕禮物。
▲暑期音樂營仙杜瑞拉演出謝幕
所謂「音樂故事劇」，是以床邊說故事的形式，結合現場音樂演奏與戲劇互動的創新表演方式「就像是由整個樂團一起說給大家聽的床邊故事！」本次演出由陽光台北青少年管弦樂團指揮 方信淵擔任指揮，並邀請音樂總監 孫愛光教授擔任說書人。孫老師以溫暖的聲線與清晰的講述節奏，讓觀眾彷彿走進童話世界——「來聽魔法孫老師說故事吧！」
孫愛光教授平日於週五晚間在臉書平台主持【五愛你9點 – 愛光有約】音樂直播講座，以清晰的口條、溫暖的聲線、深入淺出分享多元的主題，深受聽眾喜愛。這次在《仙杜瑞拉～過聖誕》中由她擔任說書人的角色，還加入順口溜設計，讓整場演出生動又充滿驚喜！此外，陽光台北交響樂團的老師們，也親自參與戲劇演出，並邀請青少團團員蕭羽希與其母親陳郁庭女士擔綱主要角色，結合舞蹈表演，為故事增添溫度與舞台魅力。
該節目於今年7月12日首演於新莊即廣受好評，觀眾反應熱烈，陽光台北暑期音樂營的小朋友們也熱情參與。由於反響極佳，樂團總監特別決定在今年聖誕節加演二場，並在音樂與戲劇呈現上，全面優化改製成聖誕特別節目，本次特別邀請旅美大提琴家 何美恩加入大提琴獨奏演出，期待將音樂分享給大台北地區，廣大親子家庭和愛樂大眾，讓更多觀眾能共同感受這份節慶的歡樂與感動。
▲仙杜瑞拉（蕭羽希飾）與神仙教母（陳郁庭飾）
音樂總監孫愛光博士也預告，除了12月25日下午在誠品音樂廳的兩場演出外，2026年7月5日（日）－7月9日（四）的陽光台北暑期音樂營也將推出音樂故事劇《一千零一夜》，並於明年7月10日周五晚上在新莊文化藝術中心演出，希望延續這份歡樂，繼續說故事給大家聽！
《仙杜瑞拉～過聖誕》音樂故事劇
📅 時間｜2025年12月25日（週四）
節目一場次約90分鐘，無中場休息：第一場13:00、第二場15:15（共兩場次）
📍 地點｜誠品表演廳（臺北市信義區菸廠路88號B1）
🎫 票價｜300, 500, 2000（藝文贊助票）
🔗 購票連結｜歡迎上Opentix兩廳院系統購票
https://www.opentix.life/event/1958454802057076736?srsltid=AfmBOorcoJ0S_w1yicZbrZW409KhL3e1Uf79d9YSpIwOZGUiVUkCgVBz
2025/7/12音樂故事劇《陽光森林歷險記》～仙杜瑞拉 YouTube 5分鐘精華連結：https://www.youtube.com/watch?v=7eaLPnPEkvQ
