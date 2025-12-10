亦捷科際元旦退場 苗縣整併9路線由苗栗客運接手

（中央社記者管瑞平苗栗縣10日電）亦捷科際代駛苗栗縣12條客運路線10月間發生大規模班次無預警停駛。苗栗縣政府今天表示，交通部公路局將整併為9條路線，115年元旦起，亦捷科際退場，改由苗栗客運接手服務。

新竹客運去年9月不堪長期虧損，全面退出在苗栗縣12條客運路線，改由亦捷科際整合股份有限公司承接代駛，但僅經營1年多，駕駛人力、薪資等問題陸續浮現，10月發生大規模班次無預警停駛。

縣府交通工務處透過新聞稿表示，為因應亦捷科際客運無預警停駛，並維持苗栗地區公共運輸服務不中斷，交通部公路局考量12條路線營運及搭乘量，將整併為9條公路客運路線，並自115年1月1日起由苗栗客運公司接手代駛。

交工處指出，原由亦捷科際客運營運的12條一般公路客運路線中，5660班次已於日前停駛；另5668已減班至0班次，5667每日僅2班次且搭乘率低，經交通部公路局新竹區監理所評估，5667及5668班次與5669班次有部分重疊，因此，後續將建議民眾改搭乘5669班次。

縣府表示，若後續遇有駕駛員人力短缺等情況，導致個別路線無法排班，縣府將協調市區客運業者金牌客運及各鄉鎮市幸福巴士協助支援，以避免影響民眾乘車權益。（編輯：李亨山）1141210