亦敵亦友？韓認台是夥伴又是對手 敏迪APEC現場抓包外交真心話

財經中心／師瑞德報導

敏迪在南韓APEC現場觀察到，每位領袖進場時螢幕上都會顯示一張國家資訊小卡。她發現，台灣不僅以「Taiwan」標示，還被韓方定義為「競爭對手也是合作夥伴」，與其他國家明確標示盟友或貿易關係不同，展現微妙而真實的外交定位。（圖／翻攝自APEC網站）

正在南韓隨團採訪亞太經濟合作會議（APEC）的敏迪，今日在個人社群平台上發布一支影片，獲得大量討論與轉傳。影片中，她分享了在媒體中心觀察到的細節，尤其是各國領袖進場時，主辦單位所呈現的「國家資訊小卡」，背後透露出的外交語言與對台定位，引發她的深入解讀與網友熱議。

卡片資訊藏著外交定位線索

敏迪指出，在APEC正式領袖會議第一天，各國領袖陸續進場之際，主辦單位在媒體轉播區同步呈現每位領袖的資訊卡片。這些小卡除了會標示國名與代表者姓名外，還附上一段簡短的敘述與基本經濟數據。敏迪特別留意到台灣的資訊卡設計非常「有戲」。

她表示，台灣在這些卡片上的國名，並非常見的「Chinese Taipei」，而是直接標示為「Taiwan」，這在國際多邊會議上極為罕見。「光是這一點，已經是重量級訊息了。」敏迪說。而在卡片下方的國家資訊欄，則顯示台灣的國籍與經濟數據，包括人口數、GDP等，「看起來像是在標價碼一樣，把我們的『家產』攤在桌上。」她半開玩笑地說。

然而最讓她感到耐人尋味的，還是每一張卡片上對該國的一句敘述，這句話被視為外交定義或雙邊關係的總結。例如美國的描述是：「South Korea’s most important security ally」（南韓最重要的安全盟友）；新加坡則是「四小龍之一」，比較屬於歷史性的肯定語。

韓國對台的情緒好複雜

當鏡頭轉到中國時，卡片上的描述則顯得相對簡單，寫的是「你和我是最大的貿易夥伴」。敏迪認為這樣的表述相當保守，沒有進一步強調政治或戰略層面的關係。反觀台灣的敘述則更值得玩味，卡片上寫道：「South Korea recognizes Taiwan as both a competitor and a partner」（南韓認為台灣是競爭對手，也是合作夥伴）。

這樣的表述讓敏迪印象深刻，她認為從外交文書的語言來看，這是一種極少見的定位：「不是敵人，也不僅是朋友，而是一種『亦敵亦友』的複雜關係。」她進一步分析，韓國這樣的描述，其實是在傳達一種尊重與現實的對待方式，也透露出韓國社會如何看待台灣在區域經濟中的地位。她表示，「在國際場合裡面看了很多小小的細節，這樣的細節都會代表這些國家怎麼看待我們，或者我們在外交方面的名聲跟哪個hashtag是什麼，你看出了嗎。」

台韓關係原來這麼微妙

敏迪影片一出，立即在社群平台上引起大量討論。有網友留言表示：「前陣子BLACKPINK到高雄開演唱會時，高雄市很多地標還特別點上粉紅燈迎接。當時新聞傳回韓國，很多韓國網友都說：『台灣在晶片上是我們最大的競爭對手，居然還這麼熱情，真是感謝。』我那時才發現，其實韓國人真的把台灣當作對手。」

這則留言得到大量共鳴，許多網友也認為韓國民眾對台灣的觀感確實具有「多重情緒」：既尊敬又戒備。有人回應：「這樣的關係，其實代表你值得被重視。」也有人指出：「Partners and competitors 在英文語境中是明確分開的，韓國這樣定義台灣，是一種高度現實的外交語言。」

還有網友表示：「韓國人很誠實，知道競爭不可避免，但還是願意合作。」更有人補充說：「這種關係不是不好，而是更成熟。只有看清彼此定位，才能真正互相學習、一起變好。」

台日、美台交流獲關注

除了資訊卡話題之外，本屆APEC場邊互動也成為焦點。日本首相高市早苗稍早在社群平台X主動發布與台灣領袖代表林信義的合照，引發日台媒體熱議。照片中兩人笑容親切，據我方代表團指出，林信義也對高市早苗就任首相表達祝賀之意，場面和緩友善。

同一時間，美國財政部也於X平台公布，代表團長貝森特（Scott Bessent）與林信義於APEC會場場邊會晤，雙方針對科技、供應鏈韌性以及在美投資等議題交換意見。林信義更向美方表達對於川普政府推動全球和平穩定的支持，並重申「台灣模式」願與美方攜手合作，強化雙邊夥伴關係。這場APEC，或許沒有台灣正式的「國家地位」認可，但從細節中不難看出：台灣，正以自己的方式，在世界舞台上被看見、被辨識，也被正視。

高市早苗發文表示，他與台灣參加APEC峰會的代表林信義見面了。（圖／翻攝自X@takaichi_sanae）

