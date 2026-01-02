亦起觀察》不是實力不到：應是讓戰爭「不必發生」

總統賴清德日前接受節目專訪時指出，數十年來北京未曾「越雷池一步」，關鍵原因在於「實力不到」；並說：台灣唯一可行的選項，是持續提升防衛效能，讓侵台成本高到難以承受。

緊接著，大陸隨即宣布展開為期兩天、代號為「正義使命－2025」的環繞台灣軍事演習。更值得注意的是，這次軍演並非孤立事件。它發生在美國於十二月中旬批准總額高達110億美元對台軍售之後。日本、菲律賓與澳洲公開譴責相關軍演破壞區域穩定；而大陸國家主席習近平則在其元旦談話中表示，台灣與中國的「統一」是「不可阻擋的」。

勿迷信線性安全觀

真正值得反思的，並非某一句話是否「刺激」了對岸，或某一次軍演是否「刻意升高」局勢，而是我們是否過於依賴一種線性、單一因果的安全觀。當和平被理解為對方「實力不到」，安全就被簡化為雙方力量對比的暫時狀態，而非一種需要長期持續經營的和平關係。

冷戰歷史反覆提醒世人，許多衝突並非源於單一挑釁，而是來自彼此對意圖、訊號與底線的一連串誤讀，以及各方都太過於迷信軍事力量。

「軍事形而上學」的盲點

早在冷戰初期，美國社會學家米爾斯（C. Wright Mills）在經典著作《權力精英 》中提出「軍事形而上學」的概念，用以描述一種盛行於決策精英之間的世界觀：國際問題被本能地界定為軍事問題，外交被視為權宜修辭，和平反而不被被忽視或不被珍惜。這種思維盲點，導致真正被視為嚴肅且現實的政治作為，只剩下戰爭，或為戰爭所做的準備。

從這個角度看，情勢不容樂觀。北京改以「正義使命」為實彈演習命名，華盛頓持續以大規模對台軍售回應，而台灣內部討論也逐漸被簡化為「只有武力嚇阻才能換來和平」的邏輯。三方立場表面上或許不同，但背後的思維結構卻高度相似：都在不自覺中共享著同一套「軍事形而上學」。

軍演結束後，台灣內部的討論很快回到熟悉的政黨攻防。這些論述看似回應戰爭焦慮，實則讓社會再次錯失制度性反思的機會。當安全議題被高度政黨化，真正關鍵的問題，包括如何降低兩岸誤判、如何建立兩岸溝通機制，反而被邊緣化。

不是「實力不到」 應讓戰爭「不必發生」

台灣確實有權利也有需要強化防衛能力，但這並不意味著必須將安全完全交付給軍事武力邏輯。更高難度、也更關鍵的挑戰，在於如何維持有效的兩岸交流管道、建立危機緩解機制。

在一段專訪與一場軍演之間，我們真正該警惕的，不只是誰說了什麼、誰做了什麼，而是我們是否已不自覺地接受了軍事武力作為理解未來兩岸的方式。真正的安全與和平，不在於大陸「實力不到」，而在於讓兩岸衝突「不必發生」。(作者為大學教授）

