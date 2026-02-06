亦起觀察》政府何必急著否定國共智庫論壇？

「國共兩黨智庫論壇」3日上午召開，致詞的大陸國台辦主任宋濤表示，此次交流討論是充滿希望的良好開端，兩岸關係終將冬去春來、家國團圓。（吳泓勳攝）

國共智庫論壇落幕後，真正引發波瀾的，並非論壇本身的五項共同意見，而是政府的即刻反應。大陸委員會以「倒果為因」為由，全盤否定論壇成果，宣示「政府絕不接受」，隨即引來國民黨的反擊，直指陸委會已成為兩岸交流的「絆腳石」。

這場隔空交火，看似熟悉，卻揭露了一個愈發嚴重的結構性問題：在台灣，和平已逐漸從政策目標，退化為政治禁語。凡是非由執政者主導、非經綠營意識形態審查的兩岸接觸，都容易被視為風險本身，而非風險管理的一環。

過去十年，民進黨政府在兩岸政策上的核心邏輯，愈來愈趨近於一個簡化命題：不接觸，就不會出事；不對話，就能維持安全。然而，國際政治的運作從未如此簡單。

當台灣選擇單方面降低互動密度，北京並未因此降低其政策動能；當台灣將交流視為政治污染，國際社會也不會因此暫停與中國的經貿與外交往來。相反地，安全風險並未消失，而是轉入更加不可控、不可預測的狀態。

成熟的民主治理允許多種政策工具並存

兩岸觀光逆差、地方產業凋敝、花蓮旅宿業訂房率低迷，這些並非意識形態的產物，而是實實在在的社會感受。當政治論述長期聚焦於立場正確與價值純度，卻無法回應這些結構性困境時，民眾的不安只會持續累積。

兩岸交流是否必然帶來經濟解方，當然可以爭論；但把「溝通本身」定義為原罪，等於否定任何嘗試的可能性。民主治理的成熟，不在於選擇單一路徑，而在於是否允許多種政策工具並存，並接受其成效檢驗。

若將台灣的自我封閉放入國際脈絡中，矛盾更為明顯。近年來，加拿大、英國、芬蘭等國領導人接連訪問中國，強化經貿與外交互動；即便高度強調戰略競爭的美國，近期在川習通話中也再次確認川普本人相當期待四月的訪問北京之行。

陸委會的強硬表態，某種程度反映了民進黨政府的深層焦慮。在高度對立的政治環境中，任何接觸都可能被解讀為退讓，任何開口都可能被視為背離支持者。

然而，當「不溝通」被包裝成政治美德，真正被犧牲的，往往不是抽象的國家尊嚴，而是兩岸人民共同期盼的和平與安全前景。

非官方管道為衝突降溫、為合作試水

國共智庫論壇的五項共同意見，或許未必全部都無懈可擊，但它至少提供了一個重要的起點：在官方對話停擺之際，是否仍存在半制度化、非官方的管道，為衝突降溫、為合作試水。

政府可以選擇不採納，卻不必完全否定其存在的正當性。否則，等同宣告台灣的兩岸政策無路可走，因為將只剩下一條形同「火車對撞」的單行道。

民主社會的強韌，從來不在於朝野聲量一致，而在於能否容納不同路徑的嘗試。當兩岸交流被妖魔化，當國共溝通被視為背叛，和平與台灣的距離就會變得更遙遠。（本文作者為大學教授）

