享受冬日的幸福時光 狐猴把握暖陽大曬日光浴

環尾狐猴攤開四肢面向太陽曬日光浴（圖/臺北市立動物園）





近日的天氣日夜溫差變化劇烈，好在白天大多還有和煦的暖陽，動物園裡許多動物趕緊把握曬太陽的好機會，享受冬日的幸福時光。非洲動物區的狐猴們不但喜愛日光浴，還呈現各種悠哉舒適的姿勢，有些放鬆席地而坐，有些順勢躺臥在草地上呈「大」字，還有抱成一團的「毛球」，會讓遊客看了也會想要仿效來場日光浴。

臺北市立動物園照養有環尾狐猴、白頸狐猴、褐狐猴3種狐猴，在非洲動物區通往溫帶動物區的斜坡步道兩側正是狐猴活動的戶外大網室。在這裡遊客除了有機會觀察到狐猴在樹冠活動的模樣，每當風和日麗的天氣，也能看到狐猴們爬上枝頭或找到開闊草地曬太陽。臺灣的四季分明、溫差變化明顯，因此對來自馬達加斯加島熱帶森林的狐猴來說，溫暖舒適的日光浴是冬日的難得享受。

廣告 廣告

(圖/臺北市立動物園)

環尾狐猴享受陽光的樣子非常「儀式感」，牠們會面向太陽呈現坐姿，放鬆舒展前肢、將頭上仰，有時還會將雙臂舉起，讓人們逗趣形容好像是在打坐冥想或進行崇拜太陽儀式，其實是環尾狐猴腹部的毛髮相較背部較為稀疏，血管分布較密，這種姿勢能最大化熱能的吸收效率，加速血液循環來促進新陳代謝。

白頸狐猴的日光浴則是慵懶寫意風格，牠們會躺臥在草地，眼睛在陽光下微微瞇起，攤開四肢像「大」字般，確保胸口和腹部能最大面積曬到溫暖陽光。褐狐猴也會找到空曠的高處曬太陽，不過牠們做完日光浴後的行為相當特殊，在冬天可以觀察到褐狐猴「團抱」取暖，將長尾巴蓋在彼此身上，形成一顆巨大的毛球，透過減少體表散熱來共同抵禦寒風，可說是褐狐猴界的「毛團」。

白頸狐猴慵懶躺臥草地曬太陽（圖/臺北市立動物園）

哺乳類的狐猴具有毛皮幫助牠們維持體溫，但是透過曬太陽來調節體溫，也可有效節省體內能量的消耗，將熱能留給關鍵的生理運作，也不失為一種節能的策略。這週就邀請大家趁著好天氣，來動物園走走伸伸懶腰、與家人朋友擁抱，效仿狐猴們大大的來場舒服的冬季日光浴吧！

更多新聞推薦

● 接見日前官房長官加藤勝信 賴清德：感謝高市早苗首相持續支持台日友好