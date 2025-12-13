享受另類齊人之福！馬國女子日夜輪班「過1妻2夫生活」

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

馬來西亞發生一起荒唐的「一妻二夫」重婚案件，一名女子同時擁有2位丈夫，且在2個「夫家」人都不知情的狀況下，白天與第二任丈夫一起生活，晚上則回第一任丈夫家中居住。在享受另類「齊人之福」超過1年後，才被首任丈夫的妹妹艾金（Ekin Derahim）發現並揭發，然而該女不但拒絕搬家，更指控艾金騷擾。

馬國女子秘密重婚，大享另類「齊人之福」超過一年。（示意圖／Unsplash）

根據馬來西亞媒體《Kosmo》、《星洲報》等報導，艾金在6日帶警察與村民突襲搜查一處民宅，竟發現大嫂與另一名自稱是她「丈夫」的男子待在一起，該名「丈夫」更出示文件，證實2人去年11月5日已在泰國宋卡（Songkhla）宗教局完婚，才讓這起瞞天過海的重婚行徑曝光。

艾金表示，大嫂自2016年與哥哥結婚至今從未離婚，並指控大嫂利用哥哥每日工作之時，在2個「夫家」間往返，藉由地利之便成功隱瞞雙方1年多。該事件東窗事發至今已過1周，艾金表示，大嫂仍拒絕搬離住處，更反報警控訴艾金騷擾；此外艾金也透露，由於大嫂不斷哀求原諒，似乎已讓哥哥心軟而陷入猶豫中。

對此，艾金則向丹那美拉縣（Jajahan Tanah Merah）伊斯蘭宗教辦公室檢舉，並對外公開大嫂的重婚騙局，艾金直言：「這件事情不僅是家庭糾紛，更涉及伊斯蘭教的神聖性。」

