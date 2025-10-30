享受工作與生活 佛州小鎮25%人口遠距工作

你喜歡遠距工作嗎? 擺脫辦公室的束縛，全天下都是你的工作室。在美國佛羅里達州，東北部臨近海濱的聖奧古斯丁，近年成為遠距工作的天堂。建城於1565年，聖奧古斯丁 是由西班牙探險家在美國建立的城市，至今已有460年歷史。除了豐富的歷史文化，美不勝收的景觀，物價、房租也都比大城市要便宜得多。當地商會表示，目前市內有25%的工作者，都採遠距工作，每年並以5%的速度穩定增加，民眾可充分利用遠距工作的靈活性，來提高生活品質。

一片碧海藍天，佛羅里達州東北部，素有「最古老城市」盛名的聖奧古斯丁，近年成為遠距工作的天堂。商會經濟研究員 邁耶：「這是美國最古老的城市，它始於西班牙人，之後逐漸發展壯大 現在已，成為一個美麗的歷史街區。」

成為遠距工作勝地，聖奧古斯丁 除了氣候宜人，還有輕鬆的度假氣氛，商會統計，當地有25%的工作者，做的都是遠距工作，而且每年以5%的速度，穩定增加。 遠距工作者 沃德隆：「事實上 如果我不是遠距工作，我就不可能搬到這裡，我已經遠距工作了大約9年。」

古老的街區，1565年，聖奧古斯丁 是由西班牙探險家 德阿維萊斯所建立。目前人口約1萬6000多人。 近年更吸引白領遠距工作者遷入，成為頂級的遠距工作城。商會經濟研究員 邁耶：「遠距工作者似乎看到了，更多空間 更大的區域，以及住在更大房屋的機會，而且他們還可以享受眾多，便利設施 我們有歷史街區，蓬特韋德拉 和美麗的海岸線，所有這些便利條件 吸引了大量人才，而遠距辦公的靈活性，讓他們有機會真正充分利用現有資源。」

從歷史城市，逐漸發展為遠距工作重鎮，遷居者表示，最初的吸引力在於，佛羅里達州的學校，在新冠疫情趨緩後，最快復課，這裡的房租 也比大城市要便宜得多，因此充分利用遠距工作的靈活性，來提高生活品質。

