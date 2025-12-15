享受掏耳「2週後竟長黴菌」 醫：越式洗頭加值服務「須看這點」

耳鼻喉科醫師陳亮宇分享外出享受掏耳服務要留意環境衛生。翻攝自陳亮宇YT



越式洗頭主打華麗式水柱、按摩掏耳等服務，愈來愈受台灣人喜愛，但有一名男子在享受服務後上癮，2週後發現耳朵又悶又癢，向耳鼻喉科醫師陳亮宇求助，才知雙耳裡竟長滿了黴菌，醫師推測恐怕是掏耳環節的器具未徹底消毒所致。

陳亮宇13日以拍影片的方式分享病患經歷，有位朋友熱愛越式洗頭，也很享受附加服務「掏耳朵」，但經過2個禮拜，發現耳朵又癢又悶來就診，結果內視鏡一照，驚見裏面長滿了白絨絨的黴菌，「我們都嚇傻了！」

陳亮宇推測，如果是越式洗頭店上一個客人耳朵有黴菌，掏耳器具又剛好沒有徹底消毒，才導致朋友被感染，他強調，「這個疾病其實不好治療！」因為黴菌需要長期間對抗，反覆殺菌清理，甚至要1、2個月後才能好好控制住，提醒享受掏耳服務的民眾，在享受前須評估店家環境衛生再進行。

