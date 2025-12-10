享受時間緩慢流動的 23 坪精品小宅！金屬網取代傳統隔間創造流動，打造櫥窗藝術般的質感生活
編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 藍雅國際設計
小編帶你看好宅
在現代生活的緊繃節奏裡，家，是唯一能讓心靈回歸鬆弛的詩篇。這間僅 23 坪的住宅以「現代人的歸心之旅」為精神主軸，不追求華麗的裝飾，而是專注於在有限的尺度中，建構都會生活中無限安定感。全案以溫潤木質建立情緒主調，搭配微水泥塗層的柔光反射，構築出自然而舒緩的呼吸氣息；空間精神圍繞著「光與木」的和諧共構展開，讓每一處轉角都被柔化成生活的風景。在這裡，時間不再是追趕的指標，而是緩慢流動的體感；居者可以在開放而連續的空間中，真正感受家的溫度、時間的緩慢，以及生活最本質的安定。
全區採用開放式隔間設計，巧妙地運用可視穿透的金屬網與層架，取代了傳統厚重的牆體。這樣的處理手法，讓客廳、餐廚與臥房之間的界線變得輕盈且富有彈性，既分界了場域又融通了光影，「打破厚重，創造流動」的手法使視覺能夠毫無阻礙地延伸。在空間佈局上，動線自然圍繞中心展開，形成一氣呵成的連續生活循環感，家具的選擇多以低矮的水平線條展開量體，搭配圓角弧線與懸浮結構，藉由義式輕奢語彙的柔軟，創造視覺上創造了極致延展，達到心理鬆弛的療癒效果。淺橡木紋地板延展至全室，讓光影在均一的底色上滑動，保持了空間統一的視覺溫度；客廳天花板的層次與和緩的斜頂語彙，光線溫柔地貼合在溫潤木皮與微水泥塗層表面，映出生活的靜謐節奏，營造出在低飽和光環中才能體會的安穩。餐廚空間跳脫一般住宅設計，帶金屬光澤的櫥櫃面板提升一字型小廚房的精緻度；一旁的蛇紋石圓形餐桌，與宛如雕塑藝術的造型餐椅，透過家具的形體、材質的奢華感詮釋帶有義大利精品櫥窗的住宅視覺，具備精緻工藝的細膩度與居住空間必備的親切感。設計師以「低位光＋線性光」為主軸，透過牆腳、櫃底與天花間接光的層次鋪陳，將光線柔化，構築出自然舒緩的呼吸感。材質的細節上，木質與織物奠定了暖調基礎，細膩的霧面金屬飾條和格柵則扮演著關鍵的節點，讓空間在柔和中帶有現代的理性。
小編的最愛
鄰近餐廳的客房利用開放式櫃型取代了傳統隔間牆，將空間個面向的採光最大化；收納櫃與床頭相連的L型設計，在有限的空間創造不同估能的收納機能。另一間位於沙發背後的房間，金屬網屏風作為穿透性隔間，床尾同樣精品櫥窗的開放式收納，吊掛五金能有條理的收納衣物，也能替臥室帶來一定程度的遮蔽；牆面義大利磁磚的壁紙，輔以隱藏於牆面的間接照明建構出簡約俐落的現代風格。主臥床頭藉由特殊塗料為底層，搭配床頭板材層次堆疊與燈帶照明營造氣氛；側邊吊掛五金與木作飾品櫃的複合式設計，勾勒出精品小宅的精緻質感。
藍雅國際設計／張凱
地址：台北市文山區興隆路一段101號1F
電話：02-77554085
Email：rooms.service@gmail.com
網站：https://www.theegroup.net/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
12坪空間極大化 滿足一家四口需求
配備玄關、客餐廳等標準格局，並廣納閱讀區、電器櫃，甚至每間臥房皆擁有獨立更衣室，讓人實在很難相信，搭載如此完善機能的居家場域，實際竟只有12坪的大小，卻幾乎滿足等同兩倍坪數的空間需求量，令屋主備感驚豔，盛讚執掌本案的迪品空間設計總監施芷穎為「空間的魔術師」，造就小宅也能承載偌大的生活想像。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
遊光│現代風│33坪
全案以屋主偏好的黑、灰、白色系為底，調配「去蕪存菁」的平衡，巧妙注入中性色溫。空間比例精控得宜，呼應場域細膩層次。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
微笑曲線美式莊園 休閒風小豪宅（下）
本案原為三房兩廳，存在採光不足、格局零碎、「開門見灶」等問題，顯得狹窄無轉折。故大晴國際室內裝修設計重新配置格局，將原先緊鄰玄關的廚房挪至內部，使屋主推開門扉，直達起居空間，轉個身才看到廚房及私領域入口。化零為整後的格局，宛若三合院圍繞著客廳，光線、機能都被流暢串聯起來，同時兼具高度隱密性及開放性。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
中山站百貨頂樓驚見神秘巨洞 網KUSO：冰淇淋架、飲料架
位於台北市捷運中山站的百貨頂樓有一個神秘的巨型圓洞，乍看很像飲料杯架，吸引不少逛街民眾的目光，貼文曝光後，許多人對這個巨洞的用途感到好奇，並在社交媒體上討論其可能的功能。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 24
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 18
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 32
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1107
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 45
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 小時前 ・ 133
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 215
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 451
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 5
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 138
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 69
高股息ETF不香了？她靠00919年領12.3萬：抱得住的標的「越跌越要買」
台股高股息ETF在2025年普遍陷入股價漲不動，配息也下降，讓不少投資人開始懷疑自己的存股策略是不是走錯了？對此，小資理財作家「鐵蛋」專訪時表示，買高股息ETF的目標就是「用股息累積現金流」，高股息產品的價值在於其穩定的配息能力，還特別點名00919連續11次配息年化報酬率都超過10%，「長期持有的標的遇到下跌，我是非常開心的，因為價格越便宜，我越能累積張數！」Yahoo特別企劃 ・ 4 小時前 ・ 14
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 102