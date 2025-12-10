享受時間緩慢流動的 23 坪精品小宅！金屬網取代傳統隔間創造流動，打造櫥窗藝術般的質感生活

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 藍雅國際設計

在現代生活的緊繃節奏裡，家，是唯一能讓心靈回歸鬆弛的詩篇。這間僅 23 坪的住宅以「現代人的歸心之旅」為精神主軸，不追求華麗的裝飾，而是專注於在有限的尺度中，建構都會生活中無限安定感。全案以溫潤木質建立情緒主調，搭配微水泥塗層的柔光反射，構築出自然而舒緩的呼吸氣息；空間精神圍繞著「光與木」的和諧共構展開，讓每一處轉角都被柔化成生活的風景。在這裡，時間不再是追趕的指標，而是緩慢流動的體感；居者可以在開放而連續的空間中，真正感受家的溫度、時間的緩慢，以及生活最本質的安定。



全區採用開放式隔間設計，巧妙地運用可視穿透的金屬網與層架，取代了傳統厚重的牆體。這樣的處理手法，讓客廳、餐廚與臥房之間的界線變得輕盈且富有彈性，既分界了場域又融通了光影，「打破厚重，創造流動」的手法使視覺能夠毫無阻礙地延伸。在空間佈局上，動線自然圍繞中心展開，形成一氣呵成的連續生活循環感，家具的選擇多以低矮的水平線條展開量體，搭配圓角弧線與懸浮結構，藉由義式輕奢語彙的柔軟，創造視覺上創造了極致延展，達到心理鬆弛的療癒效果。淺橡木紋地板延展至全室，讓光影在均一的底色上滑動，保持了空間統一的視覺溫度；客廳天花板的層次與和緩的斜頂語彙，光線溫柔地貼合在溫潤木皮與微水泥塗層表面，映出生活的靜謐節奏，營造出在低飽和光環中才能體會的安穩。餐廚空間跳脫一般住宅設計，帶金屬光澤的櫥櫃面板提升一字型小廚房的精緻度；一旁的蛇紋石圓形餐桌，與宛如雕塑藝術的造型餐椅，透過家具的形體、材質的奢華感詮釋帶有義大利精品櫥窗的住宅視覺，具備精緻工藝的細膩度與居住空間必備的親切感。設計師以「低位光＋線性光」為主軸，透過牆腳、櫃底與天花間接光的層次鋪陳，將光線柔化，構築出自然舒緩的呼吸感。材質的細節上，木質與織物奠定了暖調基礎，細膩的霧面金屬飾條和格柵則扮演著關鍵的節點，讓空間在柔和中帶有現代的理性。

鄰近餐廳的客房利用開放式櫃型取代了傳統隔間牆，將空間個面向的採光最大化；收納櫃與床頭相連的L型設計，在有限的空間創造不同估能的收納機能。另一間位於沙發背後的房間，金屬網屏風作為穿透性隔間，床尾同樣精品櫥窗的開放式收納，吊掛五金能有條理的收納衣物，也能替臥室帶來一定程度的遮蔽；牆面義大利磁磚的壁紙，輔以隱藏於牆面的間接照明建構出簡約俐落的現代風格。主臥床頭藉由特殊塗料為底層，搭配床頭板材層次堆疊與燈帶照明營造氣氛；側邊吊掛五金與木作飾品櫃的複合式設計，勾勒出精品小宅的精緻質感。

