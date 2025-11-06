享受熱絡社交聚會！時尚大器的現代宅，實現夢想退休生活！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 橙白室內裝修設計工程有限公司

長期在國外工作的屋主，退休後決定回國生活。因屋主十分好客，常邀請朋友來家中作客，因此希望在 29 坪單層住宅中，能夠擁有簡約大器的開放式格局，以及中島餐廳機能，滿足在家中社交聚會的需求。設計師揉合現代風的精髓，不但滿足了屋主的期待，更以隱藏式設計打造出流暢開闊的空間感，完美實現屋主的理享退休生活。



進入室內空間，視線自然而然地由中島餐桌延伸至客廳，設計師透過時尚大器的大板磚材質，搭配隱藏式暗門的設計，巧妙遮蔽了房間及浴室的入口，保留開闊而大器的連貫視野，並能容納大型的多人社交聚會。此外，設計師也在客廳外的陽台區加入戶外桌椅，成為適合獨處的秘密基地，享受私密度假氛圍。



廚房採半開放式設計，將烹飪區規畫於內部，外部則延伸中島吧檯和電器櫃，既能有效擴大廚房機能，也降低油煙逸散的可能性。設計師在廚房牆面加入烤玻材質，更方便進行日常清潔，亦能成為備忘錄和家人的留言空間。



相較於公領域的時尚多彩，主臥室採用更加沉穩精緻的風格，營造出靜謐放鬆的休憩氛圍。考量到採光及動線，設計師以輕盈的電視柱設計，保留流暢的走道和空間視感。次臥選擇了明亮柔和的奶茶色調，內部打造衣櫃和展示機能，並預留未來隔間的格局變化彈性。

因應長型的公領域走向，設計師在鞋櫃門片加入鏡面材質，延伸玄關的視覺感受。而餐廳電器櫃也利用錯位設計，讓公共區域的走道維持連貫的直線，使整體動線更加流暢舒適。

橙白室內裝修設計工程有限公司／朱長義

地址：台北市士林區忠誠路二段130巷8號1F

電話：02-28716019

Email：service@purism.com.tw

網站：http://www.purism.com.tw

