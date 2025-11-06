享受熱絡社交聚會！時尚大器的現代宅，實現夢想退休生活！
編輯 黃紹婷｜圖片提供 橙白室內裝修設計工程有限公司
小編帶你看好宅
長期在國外工作的屋主，退休後決定回國生活。因屋主十分好客，常邀請朋友來家中作客，因此希望在 29 坪單層住宅中，能夠擁有簡約大器的開放式格局，以及中島餐廳機能，滿足在家中社交聚會的需求。設計師揉合現代風的精髓，不但滿足了屋主的期待，更以隱藏式設計打造出流暢開闊的空間感，完美實現屋主的理享退休生活。
進入室內空間，視線自然而然地由中島餐桌延伸至客廳，設計師透過時尚大器的大板磚材質，搭配隱藏式暗門的設計，巧妙遮蔽了房間及浴室的入口，保留開闊而大器的連貫視野，並能容納大型的多人社交聚會。此外，設計師也在客廳外的陽台區加入戶外桌椅，成為適合獨處的秘密基地，享受私密度假氛圍。
廚房採半開放式設計，將烹飪區規畫於內部，外部則延伸中島吧檯和電器櫃，既能有效擴大廚房機能，也降低油煙逸散的可能性。設計師在廚房牆面加入烤玻材質，更方便進行日常清潔，亦能成為備忘錄和家人的留言空間。
相較於公領域的時尚多彩，主臥室採用更加沉穩精緻的風格，營造出靜謐放鬆的休憩氛圍。考量到採光及動線，設計師以輕盈的電視柱設計，保留流暢的走道和空間視感。次臥選擇了明亮柔和的奶茶色調，內部打造衣櫃和展示機能，並預留未來隔間的格局變化彈性。
小編的最愛
因應長型的公領域走向，設計師在鞋櫃門片加入鏡面材質，延伸玄關的視覺感受。而餐廳電器櫃也利用錯位設計，讓公共區域的走道維持連貫的直線，使整體動線更加流暢舒適。
橙白室內裝修設計工程有限公司／朱長義
地址：台北市士林區忠誠路二段130巷8號1F
電話：02-28716019
Email：service@purism.com.tw
網站：http://www.purism.com.tw
簡約俐落滿分 科技夫妻回家即放鬆│混搭風│25坪
日系簡約的淺色系底蘊，搭配特殊漆的質感，透過簡約實用的設計，允庭室內裝修設計專為科技業夫妻打造即使面對忙碌生活，下班回家就能充分放鬆的生活場域。適切的材質運用與細節規劃，使空間展現現代俐落感與溫暖層次，透過藝術漆、大板磚和木質格柵等異材質拼接，佐以簡約線條，兼具美感與機能，融合出日式簡約風格與科技感的氛圍，滿足屋主的生活需求與品味。幸福空間 ・ 2 小時前
田字型空間規劃 格局收納各安其位｜日系北歐風｜27坪
以旋轉電視為核心，空間向四周發散，水設室內設計操刀27坪的居宅，利用田字型設計精心安排公共領域，賦予各區域坪效利用最大化，同時細心考量安全細節，展現滿溢溫馨的日系北歐風的居宅氛圍。幸福空間 ・ 2 小時前
打開格局想像 續寫起家厝新篇章
漏水、通風不佳的滄桑老屋，沉澱著屋主過往的情感與記憶。禾築國際設計以溫柔細膩的設計筆觸，輕輕喚醒空間裡被遺忘的美好，重新描繪出家的溫暖模樣，任其在時光長河中，細水長流、自在延續。幸福空間 ・ 1 天前
家人嚴選作客變 淨白鋪成空間輪廓
長年旅居海外的屋主，追求純粹與質感的生活空間，回台購得預售屋進行客變設計，透過《幸福空間》找到了澤序空間設計，梳理了屋主一家人的需求，張于廷設計師精究格局動線到材質選用，白色簡約的空間底蘊，搭配溫潤木質鋪陳靜謐氛圍，加佐貼心預留無障礙動線，讓機能與美感靜靜共存於日常。幸福空間 ・ 2 小時前
現代輕奢家居絮語
一如宇宙深處瀰漫著星雲，孕育璀璨恆星，綻放奪目光芒，豐聚設計此次亦為旅居美國返家定居的屋主，形塑流淌著迷幻雲霧的沉穩象限，但適度埋藏極具質感的鍍鈦金屬，搭配合理配置的間接燈光與機能，建構屬於一家人的小宇宙，柔化屋主剛毅臉龐，點亮心中的光，蘊生如花笑靨。幸福空間 ・ 2 小時前
掌握居家排水堵塞、異味解決辦法一次搞懂
當談到打造理想的廚房與衛浴空間時，排水系統的順暢與無異味是基礎條件之一。不論是新居裝潢或老屋翻修，從室內設計與居家知識的專業角度出發，以下將透過條列式方式，深入解析居家常見的排水堵塞與異味問題、解決方法，並提供預防對策，協助你打造舒適又實用的空間。id SHOW ・ 1 天前
