享受肉體摩擦滑軌？保全公司主管全裸上公園溜滑梯！路人見這一幕超衝擊

保全公司主管深夜跑到公園溜滑梯脫光衣、褲，裸露生殖器，涉犯公然猥褻罪被送辦。（示意圖／PIXABAY）

台中市34歲潘姓男保全公司主管，去年深夜，跑到南屯區某公園內溜滑梯脫光衣、褲，裸露生殖器，這一幕被路人撞見立刻報警；潘男因涉犯公然猥褻罪被送辦，不過法官考量他認罪、無前科，判他緩刑2年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，34歲潘男2025年5月25日晚上10時30分許，到南屯區某公園內溜滑梯脫光衣、褲，裸露生殖器，這一幕被目擊者撞見，報警處理。

警詢、偵訊期間，潘男都坦承犯行，被依刑法第234條第1項之公然猥褻罪起訴。

審理時，潘男自述碩士畢業，在保全公司擔任主管，未婚，經濟狀況勉持；法官考量，他認罪、無前科，經偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，審理後，將他依公然猥褻罪，處拘役30天，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

