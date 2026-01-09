享受與孩子在中島、餐桌互動的每一刻！老屋翻新改造，擁有清新明亮的客廳與設計旅店般的實用臥房、更衣間

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 沐果室內設計有限公司

本案原先是老屋，集結地板磁磚澎鼓、動線與收納不佳的問題，因涉及水電管路更新、防水等多項基礎工程，屋主希望找到經驗豐富、值得信任的設計師規劃，也希望能加強收納，有餐廳空間，增進親子在餐桌上的互動時間，溝通瞭解想法後，設計師構思，專業工班執行，讓老屋翻新計畫順利完成，老屋翻新的過程中，每個步驟都細膩而關鍵，居宅注入新的靈魂迎接新生活，為日後居住提升安全性與舒適度。

【個別空間改造計畫】

1.玄關＆客廳：

客廳為單面採光，原始格局在玄關與客廳間的隔牆造成光線與視覺阻礙，影響採光，動線上也稍有影響，玄關收納不足，活動式的鞋架收納量有限，也影響美感，都需一併改掉。調整後，設計師在進門處右手邊規劃一座白色的鞋櫃，結合收納與展示功能，美觀與實用兼備，客廳以輕淺的白色和灰色圍塑明亮溫馨質感，取消玄關與客廳的屏隔，改以木質洞洞板賦予吊掛外套包包等需求，可當作進出家門的一日衣櫃，淺色空間、取消屏隔、餐廳用鏡面材質，都有助於將明亮採光援引到居宅深處，型塑光亮溫馨的舒適場域。

Before

After

Before

After

2.餐廳：

原始空間並無用餐空間，雖有收納櫃體，但多為通透玻璃，容易顯得物品凌亂，改造後，運用多元異材質，並加入中島，創造和諧、機能強大的用餐區域。木質收納櫃結合展示平台，下方可以放咖啡機等，上面展示層架可擺放咖啡杯盤，其他物品得以收進封閉式櫃體，視覺清爽俐落。增設中島串聯餐桌，擴增使用檯面，造型吊燈燈光讓用餐氣氛滿點，全家人共享色香味俱全的美食，彼此交流日常點滴。壁面選用磁磚跳色，塑造活潑視覺，宛若網紅打卡的美型餐廳，連續性的灰鏡，反射放大空間感，廚房門片改以玻璃格子門，與灰鏡相互呼應，整體感一致。

Before

After

Before

After

3.主臥房：

原始主臥收納與機能不足，不符合屋主起居日常使用，將寬敞的臥房以櫃體重塑格局，分為睡眠區、化妝檯書桌與更衣間，機能強大。臥室以暖灰色鋪陳，一踏進就給人放鬆的紓壓感受，床頭半高牆結合閱讀壁燈，床尾長型桌面，蘊含化妝檯與書桌的功能，巧妙以櫃體當作輕隔間，發揮坪效，落地衣櫃結合一日衣櫃，實用度十足。2間次臥以孩子喜歡的色彩局部跳色，突顯清新活潑感，橫樑下方訂製櫃體，滿足各種使用情境。

Before

After

