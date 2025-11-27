享受親子食光！牛肉豆腐煲
鑄鐵鍋「牛肉豆腐煲」不辣也很美味！！
轉涼的天氣來份暖呼呼「牛肉豆腐煲」不辣口味小孩也能一起享用喔！！
食材
蔥末, 少許
牛肉片及嫩豆腐, 適量
醬油, 2大匙
高湯, 200cc
雞蛋, 1顆
高麗菜, 適量
金針菇及韓式魚板, 適量
料理步驟
步驟 1：鍋中倒入些許油後炒香蔥末。
步驟 2：加入高湯、醬油及高麗菜。
步驟 3：煮至滾後加入豆腐、牛肉片、醬油及韓式魚板煮熟，最後打入一顆蛋煮至自己想要的熟度即可。
步驟 4：簡單美味的「牛肉豆腐煲」溫暖上桌囉！！
步驟 5：好像在餐廳吃到的牛肉豆腐煲呢！！自己料理可以放自己喜歡的料（笑）
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：享受親子食光！牛肉豆腐煲
