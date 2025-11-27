享受親子食光！牛肉豆腐煲

鑄鐵鍋「牛肉豆腐煲」不辣也很美味！！

轉涼的天氣來份暖呼呼「牛肉豆腐煲」不辣口味小孩也能一起享用喔！！

食材

蔥末, 少許

牛肉片及嫩豆腐, 適量

醬油, 2大匙

高湯, 200cc

雞蛋, 1顆

高麗菜, 適量

金針菇及韓式魚板, 適量

料理步驟





步驟 1：鍋中倒入些許油後炒香蔥末。





步驟 2：加入高湯、醬油及高麗菜。





步驟 3：煮至滾後加入豆腐、牛肉片、醬油及韓式魚板煮熟，最後打入一顆蛋煮至自己想要的熟度即可。



步驟 4：簡單美味的「牛肉豆腐煲」溫暖上桌囉！！





步驟 5：好像在餐廳吃到的牛肉豆腐煲呢！！自己料理可以放自己喜歡的料（笑）

