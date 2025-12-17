享受退役生活！ 戴資穎「長捲髮造型」遊義 球迷驚呼

義大利 / 綜合報導

羽球天后戴資穎，退役後展開新的生活，日前她到義大利去旅遊，私底下的打扮，也和球場上完全不同。

小戴把長髮全放下來，一頭波浪捲髮和過去在球場上總是綁著馬尾的帥氣造型，很不一樣，也讓不少球迷驚呼，從沒看過這樣的戴資穎，她今年11月初宣布退休，當時她說想要先休息，享受不用被鬧鐘叫醒的日子，小戴果然開始規劃國外旅遊的行程，好好放鬆一下。

